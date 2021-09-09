Эксперты одобрили проект реставрации Золотых ворот

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Золотые ворота». Напомним, о печальном состоянии памятника архитектуры, построенного в 1164 году, заговорили еще несколько лет назад. Облупившаяся и потрескавшаяся штукатурка на фасаде, вылетающие из кладки кирпичи, разбитые лестницы – это только часть проблем, бросавшаяся в глаза прохожим. Как объясняла Светлана Мельникова, экс-директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в ведении которого находятся Золотые ворота, привести памятник в порядок мешали в том числе действующие правила. Если раньше восстанавливать такие архитектурные памятники можно было частями – сначала крышу, потом фундамент, то сейчас требовалось сначала полностью подготовить проект реставрации всего здания, потом согласовать все документы в Министерстве культуры и только после этого ставить вопрос о деньгах.

Снаружи

Проект восстановления Золотых ворот по заказу ВСМЗ около года готовила научно-производственная компания «Тектоника», а экспертиза документов проводилась с мая по август аттестованными специалистами. До этого частично реставрировать памятник пытались в 2016-2017 годах, защищая часть камней от воды, заменяя часть ступеней и кладки. Но больших результатов это не принесло: как отмечают эксперты, из-за вибрации от движения транспорта трещины в каменном цоколе проявляются через несколько месяцев после выполнения ремонтно-реставрационных работ, и сегодня камни частично разрушены, имеются многочисленные сколы и трещины, уходящие выше, на древнюю белокаменную кладку стен.

Какие же изменения ждут Золотые ворота теперь? В первую очередь планируется провести реставрацию фасадов, крылец и цоколей, очистить белокаменную кладку от грязи, защитить ее современными растворами и сетками, которые укрепят под штукатуркой. Также каменную кладку цоколя очистят от загрязнений, биопоражений, сохранившихся слоев побелки и тонировки, обработают камнеукрепительными составами. Обработают и стены, в том числе антисептиками, и проведут гидрофобизацию, защищая от воды. В планах выполнить утепление сводов Ризположенской церкви и ее барабана минераловатным утеплителем, утеплить перекрытие галереи и лестницы, отремонтировать и утеплить кровлю, а украшающие ее шпили, крест, звезды и шары снова озолотить сусальным золотом и укрепить.

Внутри

Преобразятся Золотые ворота и изнутри: деревянные полы в Ризоположенской церкви заменят, стены очистят и укрепят, покрасят, лестницы, решетки на окнах и входные двери отреставрируют, причем деревянные входные двери заменят. С фасадной стороны уберут оконные блоки с одинарным остеклением, а с внутренней стороны установят оконные блоки с деревянными переплетами и двухкамерными стеклопакетами с повышенными теплотехническими характеристиками, причем внешне они должны выглядеть, как самые ранние окна, сохранившиеся на фотографиях. Также в планах замена системы водосброса дождевых вод с кровли, устройство системы антиобледенения карнизов кровли и водосточной системы, обработка деревянных элементов огнебиозащитными составами, на втором этаже - разборка ранее выполненного перекрытия, отсекающего от пространства Ризоположенской церкви объем барабана. Кроме того, проектировщики предлагают установить новое климатическое оборудование в южной пристройке между башнями, которое создаст нужный температурный режим и сохранить музейные экспонаты, а пустующую северную пристройку, которая сегодня не отапливается и используется как хозяйственное помещение, предлагают превратить в новое музейное пространство. Для этого туда проведут отопление и положат полы.

Вокруг

Предусмотрено проектом и благоустройство территории вокруг памятника ЮНЕСКО. В том числе переборка существующего покрытия тротуара из гранитной брусчатки, замена гранитного бортового камня бордюра по границе участка объекта культурного наследия, замена водоотводных лотков. Чтобы сохранить Золотые ворота, проектировщики рекомендуют сделать виброзащиту защиту памятника от динамических нагрузок потока автомобильного транспорта, вмонтировав в дорогу вокруг вибродемпфирующих эластомерных пластин. Правда, эти работы могут быть выполнены только в рамках отдельного договора с согласованием с городской администрацией и ГИБДД.

Теперь одобренный экспертами проект должны обсудить на научно-методическом совете в Минкульте России. При хорошем раскладе, это успеют сделать до конца года. И лишь после этого музей сможет заняться восстановлением памятника белокаменного зодчества.