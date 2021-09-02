Главой управления экономики администрации Владимира назначен Антон Аручиди

Антон Аручиди (в центре) Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

До настоящего времени Антон Аручиди возглавлял управление городскими проектами горадминистрации Владимира, а с нынешнего четверга официально перешел на должность начальника Управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг.

К сожалению, имя этого чиновника известно владимирцам не с лучшей стороны. До 2016 года Аручиди был директором «Владстройзаказчика», однако в декабре этого же года был осужден Октябрьским районным судом Владимира за особо крупное мошенничество.

Как было установлено судом, речь тогда велась о покупке Аручиди нескольких участков на территории города по заниженной стоимости на сумму в 15 миллионов рублей. Тогда он был задержан оперативниками при совершении сделки с участком, цена которого составляла 58 миллионов рублей.

В результате Антон Аручиди получил условный срок в 4,5 года лишения свободы и штраф в 900 тысяч рублей, дело было рассмотрено в особом порядке. Однако речь о запрете занимать руководящие и иные должности в государственных и муниципальных учреждениях не велась.

Уже в 2019 году Антон Аручиди был назначен руководителем управления городскими проектами. На этой должности он и трудился до настоящего времени.