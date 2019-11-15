ВТБ развивает сотрудничество с правительством Ставропольского края

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-15T11:50:02+03:00

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14 ноября в Ставрополе состоялась рабочая встреча заместителя президента - председателя правления ВТБ Дениса Бортникова и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества, поддержки приоритетных отраслей и ведущих предприятий, в том числе в рамках государственных программ льготного финансирования.

На сегодняшний день ВТБ участвует во всех основных государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса. За 9 месяцев 2019 года корпоративный кредитный портфель РОО <Ставропольский> вырос на 22%, до 36,9 млрд рублей. Объем привлеченных средств корпоративных клиентов достиг 18,4 млрд рублей.

В ходе встречи Денис Бортников отметил: <Выгодное географическое положение и наличие сырьевой базы способствуют успешному развитию предпринимательства в Ставропольском крае. На протяжении 24-х лет мы активно поддерживаем здесь как небольшие компании, так и флагманы ведущих отраслей, активно участвуем в реализации значимых инвестиционных проектов. Являясь для предпринимателей партнером-экспертом, который помимо предоставления классических банковских решений помогает развивать бизнес и в смежных направлениях, мы намерены участвовать в дальнейшем укреплении экономики Ставрополья>.

Губернатор Ставрополья подчеркнул, что перед Ставропольем стоят серьёзные задачи развития, обозначенные в национальных проектах. По мнению главы региона, в достижении этих целей очень многое значит партнёрство с ведущими кредитно-финансовыми организациями страны - такими как ВТБ. <У нас большой портфель инвестпроектов, и надеюсь, что с вашим участием мы продолжим их осуществление, а сотрудничество с банком будет только укрепляться>, - сказал Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU