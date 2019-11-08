2019-11-08T16:17:41+03:00
Общество

ВТБ профинансировал высокотехнологичный завод ГК «ЭПОТОС»

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При финансовой поддержке ВТБ в Кировской области введен в эксплуатацию завод по производству средств пожаротушения ГК «ЭПОТОС».

Новое предприятие расположено рядом с поселком Ключи в Кирово-Чепецком районе Кировской области и занимает площадь более 16 тысяч квадратных метров. Завод будет производить широкий спектр систем пожаротушения, начиная с небольших порошковых модулей и заканчивая комплексными. На производстве создано свыше 200 рабочих мест.

В 2018 году ВТБ установил ГК «ЭПОТОС» кредитно-документарный лимит на сумму 550 млн рублей сроком на 7 лет с целью финансирования строительства завода.

Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ отметил: «Поддержка новых высокотехнологичных производств России — одно из ключевых направлений работы ВТБ. Ориентация на потребности клиента позволяет нам предлагать партнерам эффективные инструменты для успешной реализации задуманных проектов. Важно, что сотрудничество с ГК «ЭПОТОС» будет способствовать не только росту объемов выпускаемой продукции, усилению позиций группы компаний на рынке, но и созданию дополнительных рабочих мест в Кировской области».

Елена Чащина, собственник группы компаний «ЭПОТОС»: «Новый завод позволит нам выстроить эффективную модель современного предприятия. Мы увеличим объем выпускаемой продукции и станем образцом для других представителей отрасли. Мы признательны банку ВТБ за поддержку проекта и возможность выхода на высокотехнологичный уровень производства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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