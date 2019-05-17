Во Владимирском филиале «Т Плюс» состоялось совещание Совета ТЭК

СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-17T14:51:01+03:00

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16 мая во Владимирском филиале «Т Плюс» состоялось заседание общественно-консультативного Совета ТЭК при УФАС по Владимирской области. В его работе приняли участие руководители крупнейших ресурсоснабжающих организаций региона: ОАО «Газпром газораспределение Владимир», ОАО «ВОЭК», Владимирского филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ООО «Владимиртеплогаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «ВКС», а также представители Департамента цен и тарифов, Департамента ЖКХ администрации Владимирской области.

В этот раз основной темой совещания стали вопросы, связанные с технологическим присоединением к тепловым и электрическим сетям. Участники обсудили практику применения новых законодательных норм, в частности обсуждались отдельные статьи Постановление Правительства №787 от 05 июля 2018 года. Председатель Совета, руководитель Владимирского УФАС, Алексей Потанин призвал участников совещания активно обмениваться между собой наработанной практикой.

Совет создан для предотвращения антимонопольных нарушений, информирования участников рынка об изменениях в законодательстве и правоприменительной практике, а также обсуждения вопросов, возникающих в деятельности компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU