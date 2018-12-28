Портал «Светлая страна» - новая эра комфортного взаимодействия потребителей с группой «Россети»

СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-28T12:23:28+03:00

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Компания «Россети» завершила тестовый период работы портала для потребителей «Светлая страна» и перешла к его эксплуатации во всех регионах присутствия своих предприятий распределительного сетевого комплекса. Теперь у более чем 40 млн жителей 65 субъектов Федерации появилась возможность максимально оперативно решить целый ряд вопросов, связанных с электроснабжением.

В первую очередь, благодаря ресурсу потребители могут в режиме реального времени сообщать энергетикам о технологических нарушениях в сетях распределительных компаний группы «Россети». Такой подход позволит оперативнее локализовывать и устранять перебои в электроснабжении, что особенно актуально с учетом ежегодного роста числа погодных аномалий.

В дополнение к обращениям о чрезвычайных ситуациях пользователи могут через портал «Светлая страна» обратиться в региональные сетевые компании, входящие в группу компаний «Россети», с вопросами о качестве электроэнергии, а также в случае обнаружения дефектов эксплуатируемого электросетевого оборудования.

Сроки коммуникации с потребителями сокращаются. Ответы на вопросы, не связанные с восстановлением электроснабжения в случае технологических нарушений направляются в течение 8 дней, а не 30, как это установлено законом. Вопросы связанные с нарушением энергоснабжения решаются максимально оперативно и находятся на особом контроле.

По мере развития и популяризации портала «Светлая страна» его функционал и перечень вопросов, с которыми можно обратиться к энергетикам, будет расширяться. В частности, планируется интеграция с ресурсом Портал-ТП.рф, на котором будущие потребители оставляют заявки на технологическое присоединение к электросетям в электронном виде.

«Новая философия взаимоотношений с потребителями компании «Россети» предусматривает не только проведение технических мероприятий по обеспечению надежного и качественного электроснабжения, но и организацию комфортной обратной связи с использованием самых современных каналов и методик клиентского сервиса», - подчеркнула Ольга Сергеева, заместитель генерального директора – руководитель Аппарата компании «Россети».

Портал «Светлая страна» был представлен в рамках реализации комплекса мер по повышению эффективности взаимодействия с потребителями 25 мая 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Летом началась его тестовая эксплуатация в Калужской и Тверской областях. Позже к порталу стали подключаться и другие регионы присутствия дочерних предприятий компании «Россети». За это время на ресурс поступило более тысячи заявок на устранение нарушений, 76% из которых уже устранены.