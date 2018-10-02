2018-10-02T15:50:40+03:00
Общество

Владимирские абоненты Tele2 протестируют безлимитный интернет

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Tele2 запускает новый тарифный план с безлимитным интернетом и неограниченными звонками внутри сети. Условия домашнего региона сохраняются в поездках по России. Tele2 также предлагает новым абонентам бесплатно протестировать качество на тарифе «Мой безлимит».

Tele2 запускает новый тарифный план «Мой безлимит» во Владимирской области и всех регионах присутствия. Он ориентирован на тех абонентов, которые регулярно потребляют больший объем трафика, чем предлагает текущая тарифная линейка оператора. Помимо безлимитного интернета и неограниченных звонков на Tele2 России, тариф включает пакет минут для звонков по всей стране и SMS. Используя подход «других правил», Tele2 предоставляет тариф на особых условиях. Пользователи Tele2 получают качественный интернет без ограничений на 4G-скоростях, а новые клиенты – возможность тестировать связь в течение двух недель бесплатно.

Во Владимирской области пользователи безлимитного интернета получают пакет из 500 минут и 50 SMS. Клиентам также доступны неограниченные звонки в сети Tele2 по всей России, которые не расходуют основной пакет минут. В поездках по стране к тарифу применяются условия домашнего региона: входящие звонки бесплатны, исходящие на Tele2 России безлимитны, а вызовы на остальные номера расходуют минуты из пакета. Интернет остается безлимитным за пределами домашнего региона.

При подключении к Tele2 компания предлагает клиентам бесплатно тестировать связь на новом тарифе «Мой безлимит» в течение 14 дней. Если абонент доволен качеством, он может внести 50% от абонентской платы, установленной для тарифа, и продолжить пользоваться услугами Tele2.

У абонентов тарифа «Мой безлимит» есть «SOS-пакет», который сохраняет клиентам доступ к самым важным услугам даже при нулевом балансе счета. В этой ситуации абоненты могут по-прежнему пользоваться мессенджером WhatsApp и навигационными приложениями «Яндекс». «SOS-пакет» подключается бесплатно и автоматически, если на счете клиента недостаточно средств для списания абонентской платы за тариф.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Мы внимательно следили за развитием ситуации на рынке после возврата конкурентов к практике безлимитных тарифов. Большинство наших клиентов удовлетворены соотношением цены и наполнения текущих пакетных предложений от Tele2, а также дополнительными преимуществами оператора. «Мой безлимит» – развитие нашей линейки для того сегмента наших абонентов, которым на регулярной основе требуется очень большой объем передачи данных».

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