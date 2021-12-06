В Коврове восемь человек пострадали в результате столкновения автобуса с мусоровозом

Фото из группы "ЧП Ковров"/vk.com

Во Владимирской области произошло резонансное ДТП с участием автобуса. В Коврове водитель «Пазика» в полдень не уступил дорогу мусоровозу и столкнулся с грузовиком. В результате восемь человек теперь находятся в больнице.

- Водитель автобуса не предоставил мусоровозу преимущество в движении. В результате травмы получили семь пассажиров и сам водитель автобуса, - сообщил дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Владимир Кузьмин, добавив, что среди пострадавших есть двое несовершеннолетних.

Фото из группы "ЧП Ковров"/vk.com.

В полиции добавили, что в настоящее время на месте ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, которые уточняют обстоятельства случившегося. Пока нельзя сказать о том, насколько сильно пострадали люди. Также на место аварии выезжали сотрудники МЧС, но их вмешательство не потребовалось.

Как рассказал один из очевидцев, молодой человек Андрей, который был на месте аварии, сильнее всего досталось «ПАЗу».

- У него был разбит почти весь перед. Мне показалось, что автобус врезался в заднюю часть мусоровоза. На момент, когда я проходил мимо, никого из пострадавших рядом не было, машины стояли на проезжей части, - объяснил Андрей. По его словам, улицу Гагарина нельзя назвать оживленной, так что непонятно, куда так спешил водитель автобуса, что даже не стал соблюдать очередность.

В мусоровозе никто не пострадал. Фото из группы "ЧП Ковров"/vk.com.

Вместе с тем, другие очевидцы уверяют, что одного из людей, возможно даже самого водителя автобуса, погрузили в карету «скорой помощи» на носилках.

В управлении троллейбусного транспорта города Коврова, которое занимается перевозками по автобусному маршруту №2, обещали дать комментарий по факту произошедшего позже — в настоящее время руководство предприятия выехало на место ДТП, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Прокуратура Владимирской области в 14.00 сообщила о начале проверки по факту случившегося. В ведомстве отметили, что в настоящее время решается вопрос о госпитализации пострадавших граждан. В то же время, надзорному ведомству предстоит изучить обстоятельства произошедшего.

- Будет дана оценка соблюдению местным перевозчиком рейсового автобуса законодательства о безопасности пассажирских перевозок, - сообщила старший помощник прокурора Владимирской области Виктория Туркова.

Кстати, во Владимирской области ДТП с участие городского общественного транспорта происходят не так часто. И уже тем более не такие резонансные. Вот, например, 4 дня назад во Владимире водитель автобуса сбил девушку, выбежавшую на проезжую часть в неположенном месте.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще одно резонансное ДТП во Владимирской области произошло на трассе М-7 в октябре. Тогда в результате столкновения микроавтобуса и грузовой машины четыре человека погибли и пятеро пострадали. (читать далее)