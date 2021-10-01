Во Владимирской области в ДТП на трассе М-7 четыре человека погибли и пятеро пострадали

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Очередное резонансное ДТП с участие пассажирского транспорта произошло во Владимирской области. Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в 2.50 1 октября на 327 километре федеральной трассы М-7 у деревни Большие Лужки, что в Гороховецком районе, микроавтобус «Фольксваген», ехавший в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся с идущим впереди большегрузом «МАЗ». После удара микроавтобус перевернулся и остался лежать на трассе.

На место ЧП немедленно выехали сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и подразделения МЧС. Последним пришлось проводить деблокировку оказавшихся зажатыми в разбитом салоне микроавтобуса людей.

- По состоянию на 5 часов утра известно о четырех погибших пассажирах микроавтобуса и пятерых пострадавших. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, - сообщила руководитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Ирина Гавриченко.

По нашей информации, в тяжелом состоянии находится только одна женщина, которую поместили в реанимацию. Еще четыре человека оцениваются как средне тяжелые. Они в результате ДТП получили переломы и ушибы.

Как уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе Гороховецкого района, водители обеих машин остались живы, при этом шофер большегруза не пострадал, а водитель микроавтобуса с травмами доставлен в больницу.

В настоящее время движение на месте аварии затруднено и регулируется сотрудниками Госавтоинспекции. По данным регионального главка МЧС, в ликвидации последствий аварии участвовали 17 сотрудников экстренных служб и восемь спецмашин различных ведомств.

Сейчас по факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, подробности и обстоятельства ДТП уточняются. По последним данным, в микроавтобусе ехали "челноки", продавшие свой товар в столице и возвращавшиеся домой в Чувашию. Во всяком случае, очевидцы утверждают, что в "Фольксвагене" находились именно продавцы с остатками непроданных вещей.

Стоит отметить, что во Владимирской области регулярно происходят ДТП с участием автобусов или другого транспорта, перевозящего пассажиров. Одна из последних резонансных аварий произошла совсем недавно - в августе автобус марки «Неоплан» под управлением 51-летнего водителя, ехавшего со стороны Ярославля, врезался в попутную грузовую машину, за рулем которой находился 37-летний мужчина, следовавший перед автолайнером и перевозивший песок. В результате 22 человека пострадали.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Наиболее резонансная авария с автобусами произошла во Владимирской области в октябре 2017 года. Ночью около 3.30 6 октября на железнодорожном переезда на станции Покров произошло страшное ДТП: поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, столкнулся с заполненным людьми автобусом (читать далее).