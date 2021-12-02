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Происшествия2 декабря 2021 8:49

Во Владимире на улице Мира девушка попала под городской автобус

ДТП произошло в седьмом часу вечера возле дома №31
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 18.30 водитель автобуса «Мерседес» 1976 года рождения, при движении в сторону улицы Горького сбил девушку-пешехода 1996 года рождения, выскочившую на проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости перехода.

Наезда избежать не удалось. В результате девушка получила травмы и была доставлена сотрудниками «скорой помощи» в больницу.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.