Обвиняемый по делу в убийстве матери и ее дочери в Коврове признал свою вину

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области.

Продолжается расследование резонансного уголовного дела по обвинению 22-летнего ковровчанина в убийстве матери и дочери, произошедшего в их квартире на улице Фурманова.

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в тот день парень пришел в гости к 42-летней женщине, с которой у них завязался разговор. Однако во время общения между ними разгорелась перепалка, в ходе которой парень схватился за нож и нанес хозяйке около 18 ударов по голове и телу. От этих ран женщина скончалась на месте.

- Через некоторое время домой вернулась дочь погибшей женщины. Увидев тело матери, 22-летняя девушка начала кричать, в связи, с чем мужчина нанес ей около 38 ударов ножом по голове и телу, от которых она скончалась на месте происшествия, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Мария Серова.

По словам ковровчан, убитых обнаружили их родственники уже ночью. Хозяйка оказалась сотрудницей местного завода, а ее дочь — медицинской сестрой местного медучреждения. Предварительно известно, что подозреваемый встречался с девушкой, однако пара рассталась. Многие решили, что поводом к преступлению послужила ревность, однако пока это доподлинно неизвестно.

Сотрудники уголовного розыска и следователи буквально в «дежурные сутки» раскрыли это убийство, но на тот момент подозреваемый уже ударился в бега, и его местонахождение было неизвестно. Лишь видеокамеры на доме зафиксировали, как он покидал место происшествия, затем возвращался и снова уходил. Следователи объявили его в федеральный розыск.

Наконец, днем 18 ноября ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило о задержании этого парня на стационарном посту ДПС. Оказалось, что в то утро инспекторы ГИБДД остановили такси из Коврова, которое везло, ориентировочно в Астрахань, подозрительного пассажира. При проверке документов стало ясно, что этот пассажир и есть разыскиваемый за двойное убийство ковровчанин.

Судя по видео, которое прислали волгоградские полицейские, свою вину на момент задержания молодой человек отрицал — опрашивали его прямо в отделе ГИБДД.

Немедленно после задержания владимирские оперативники выехали в командировку в Волгоградскую область и в тот же день привезли молодого человека назад во Владимирскую область.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде ареста, парень находится в следственном изоляторе.

- В ходе допроса вину в совершенном преступлении ковровчанин признал полностью, в содеянном раскаялся, - уточнили в региональном Следкоме.

Вместе с тем, внятно объяснить цели и мотивы своего поступка молодой человек на данный момент не смог.