В Коврове мать и взрослую дочь нашли убитыми в своей квартире

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Страшное двойное убийство произошло в Коврове. У себя дома нашли убитыми двух женщин. Информация о двойном убийстве в Коврове накануне появилась в ряде федеральных телеграм-каналов. Сообщалось, что 22-летняя девушка и ее 44-летняя мать были найдены мертвыми в своей квартире.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области в настоящее время не комментируют произошедшее, в сегменте ковровских соцсетей тоже никто этот эпизод не обсуждает. Однако наш источник в правоохранительных органах пролил свет на некоторые детали случившегося.

- Информация соответствует действительности, она проходила по суточным сводкам. По предварительным сведениям, в своей квартире на улице Фурманова с многочисленными ножевыми ранениями были найдены тела 22-летней девушки, работавшей медицинской сестрой, а также ее матери. В убийстве подозревают бывшего молодого человека девушки.

Также наши источники в Коврове уточнили, что мать медсестры работала на заводе имени Дегтярева. Что касается молодого человека, то, по предварительным данным, подозреваемому 22 года, он также житель Коврова. В настоящее время парень скрылся и объявлен в розыск. Однако пока помощь общественности не требуется, вероятнее всего, молодой человек будет задержан в ближайшее время, - уточнили правоохранители.

Что послужило мотивом к совершению жестокого преступления — пока не уточняется. Однако это точно одно из самых громких убийств во Владимирской области за последнее время.

Кстати, в 2016 году мы писали о том, как в том же Коврове глава семьи убил своих жену и 14-летнего сына.