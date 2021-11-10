Дело по сходу товарного поезда в Камешковском районе передано в суд

Фото предоставлено Приволжским отделением следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Целый год продолжалось расследование по ЧП со сходом 35 железнодорожных вагонов транспортного поезда на станции Новки-1 в Камешковском районе. И вот следственные органы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следкома России сообщают о том, что в ближайшее время передадут дело в суд.

В ЧП, повлекшем не только вытекание мазута, но и гибель человека, обвиняют двух электромехаников участка сигнализации, централизации и блокировки №2 станции Тереховицы – станции Гороховец Владимирской дистанции СЦБ. Железнодорожники обвиняются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По версии следствия, днем 16 ноября 2020 года железнодорожники обнаружили на стрелочном переводе станции Новки-1 сверхнормативный люфт более полумиллиметра в шарнирном соединении электропривода. Но о выявленной неисправности никому не сообщили и решили устранить ее самостоятельно. Ремонт шел без выключения стрелочного перевода №4/4С из электрической централизации. В момент ремонта, когда стрелочный перевод был разобран при попытке замены шарнира шибера на другой выяснилось, что тот не подходит по размеру, в связи с чем замену произвести невозможно.

Как сообщают в Следственном управлении, в 13.56 электромеханики получили информацию по связи о приближении по первому главному пути грузового поезда, после чего, не завершив работу, не соединив шарнир шибера с рабочей тягой и не приняв мер к остановке поезда, отошли в сторону от подвижного состава непосредственно перед его проходом. В 14.07 произошло само ЧП. Грузовой поезд сошел с рельсов, на железнодорожные пути опрокинулись цистерны. Они перегородили проезд другим поездам. Из электрички по направлению «Владимир - Гороховец» высадили людей, отменили электрички из Владимира в Ковров. Из-за схода поезда был смертельно травмирован дорожный мастер владимирской дистанции пути. Также из шести вагонов вылился мазут.

По официальным данным общий размер причиненного в результате вышеуказанного схода вагонов и его последствий ущерб составил более 170 миллионов рублей.

"Уголовное дело после утверждения Приволжским транспортным прокурором обвинительного заключения в ближайшее время будет направлено в Камешковский районный суд Владимирской области для рассмотрения по существу" - сообщили в ведомстве.

Напомним, что всего во время ликвидации последствий ЧП с места случившегося вывезено 14152 кубометра загрязненного грунта, 8127 кубометров отправлены на специальные предприятия для обеззараживания. Чистым грунтом, после того, как сняли загрязненную почву, засыпано 6772 кубометра.