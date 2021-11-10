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Общество10 ноября 2021 12:00

Дело по сходу товарного поезда в Камешковском районе передано в суд

Следственное управление на транспорте обвиняет в ЧП на станции Новки-1 двух железнодорожников
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото предоставлено Приволжским отделением следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Фото предоставлено Приволжским отделением следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Целый год продолжалось расследование по ЧП со сходом 35 железнодорожных вагонов транспортного поезда на станции Новки-1 в Камешковском районе. И вот следственные органы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следкома России сообщают о том, что в ближайшее время передадут дело в суд.

В ЧП, повлекшем не только вытекание мазута, но и гибель человека, обвиняют двух электромехаников участка сигнализации, централизации и блокировки №2 станции Тереховицы – станции Гороховец Владимирской дистанции СЦБ. Железнодорожники обвиняются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По версии следствия, днем 16 ноября 2020 года железнодорожники обнаружили на стрелочном переводе станции Новки-1 сверхнормативный люфт более полумиллиметра в шарнирном соединении электропривода. Но о выявленной неисправности никому не сообщили и решили устранить ее самостоятельно. Ремонт шел без выключения стрелочного перевода №4/4С из электрической централизации. В момент ремонта, когда стрелочный перевод был разобран при попытке замены шарнира шибера на другой выяснилось, что тот не подходит по размеру, в связи с чем замену произвести невозможно.

Как сообщают в Следственном управлении, в 13.56 электромеханики получили информацию по связи о приближении по первому главному пути грузового поезда, после чего, не завершив работу, не соединив шарнир шибера с рабочей тягой и не приняв мер к остановке поезда, отошли в сторону от подвижного состава непосредственно перед его проходом. В 14.07 произошло само ЧП. Грузовой поезд сошел с рельсов, на железнодорожные пути опрокинулись цистерны. Они перегородили проезд другим поездам. Из электрички по направлению «Владимир - Гороховец» высадили людей, отменили электрички из Владимира в Ковров. Из-за схода поезда был смертельно травмирован дорожный мастер владимирской дистанции пути. Также из шести вагонов вылился мазут.

По официальным данным общий размер причиненного в результате вышеуказанного схода вагонов и его последствий ущерб составил более 170 миллионов рублей.

"Уголовное дело после утверждения Приволжским транспортным прокурором обвинительного заключения в ближайшее время будет направлено в Камешковский районный суд Владимирской области для рассмотрения по существу" - сообщили в ведомстве.

Напомним, что всего во время ликвидации последствий ЧП с места случившегося вывезено 14152 кубометра загрязненного грунта, 8127 кубометров отправлены на специальные предприятия для обеззараживания. Чистым грунтом, после того, как сняли загрязненную почву, засыпано 6772 кубометра.

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