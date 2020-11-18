Следователи установили подозреваемых, из-за которых грузовой поезд сошел с рельсов в Камешковском районе

Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области

Установлены подозреваемые, чьи действия привели к сходу с рельсов грузового поезда у станции Новки-1 Камешковского района. Как выяснили следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России, 16 ноября в месте схода проводились ремонтные работы. Железнодорожники при приближении грузового поезда не успели подключить стрелку к приводу.

- Работники железной дороги, чьи действия привели к возникновению аварии, допрошены в качестве подозреваемых. Решается вопрос об избрания им мер пресечения, - рассказали в Приволжском следственном управлении на транспорте СК. - Назначены экспертизы, изучаются изъятые технические документы относительно содержания и ремонта участка пути, на котором произошел сход. Криминалисты завершили производство следственных действий на месте происшествия.

В подвижной состав входили 64 вагона-цистерны с нефтепродуктами. С рельсов сошли 35 грузовых вагонов, мазут разлился на площади 12 500 квадратных метров. В результате погиб дорожный мастер, которого достали из-под вагонов. Он скончался по дороге в больницу.