Во Владимирской области грузовой поезд сошел с рельсов

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

16 ноября у станции Новки, которая находится в Камешковском районе Владимирской области, грузовой поезд сошел с рельсов, на железнодорожные пути опрокинулись цистерны. Они перегородили проезд другим поездам. Из электрички по направлению «Владимир - Гороховец» высадили людей, на данный момент отменили электрички из Владимира в Ковров.

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Во Владимирском линейном отделе МВД на транспорте подтвердили факт происшествия и отметили, что подробности будет выяснять Следственный комитет. В пресс-службе СК РФ по Владимирской области сказали, что на место уже выехали следователи. Пока неизвестно, что стало причиной ЧП.

В ОАО «РЖД» рассказали, что сход вагонов грузового поезда произошел в 14.07 на перегоне Новки-1 - Тереховицы. В результате схода нарушены габариты двух соседних путей.

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

- Сейчас информация о задержках пассажирских поездов уточняется. К месту происшествия направлены два восстановительных поезда, создан оперативный штаб ОАО «РЖД», прилагаются максимальные усилия для ликвидации последствий в короткие сроки, - рассказала Ольга Добротина, представитель пресс-службы Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» .

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

16.23: Сотрудники пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области сообщают, что с рельсов сошли 30 вагонов, из шести разлился мазут. Пострадал один человек. В 14.45 на место выехали оперативная группа и служба пожаротушения. Кроме того, сейчас у железнодорожных путей находится начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин. В 15.05 подтянулись силы и средства Камешковского пожарно-спасательного гарнизона - восемь человек и две единицы техники. На месте проводится работа по недопущению возгорания сошедших с рельсов вагонов с горюче-смазочными материалами.

16.59: Поезд, состоящий из 54 вагонов, шел со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской. Задействованы 96 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России 42 человека и 13 единиц техники. Возгорания нет.

Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ проводится проверка. Пресс-служба сообщает, что по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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