Во Владимирской области 10-летнюю девочку нашли в лесу возле тела матери

Фото предоставлено СК РФ по Владимирской области.

Взбудораживший весь регион инцидент случился вечером 24 октября. В социальных сетях Гусь-Хрустального района накануне появилась ориентировка, адресованная руководителям отделов полиции, в которой давались сведения о некой женщине из Гусь-Хрустального, которая ушла в лес вместе с 10-летней дочкой.

Наконец, 26 октября в тех же соцсетях появились сообщения о том, что потерявшихся якобы нашли, но взрослая женщина погибла. В Следственном управлении СК России по Владимирской области подтвердили эту информацию, добавив, что с ребенком, к счастью, все в порядке.

По словам следователей, тревожная информация о том, что местная жительница 1985 года рождения увела в лес ребенка, поступила им около восьми часов вечера 24 октября. Тут же на место, где их видели в последний раз, помчалась следственно-оперативная группа.

Исходя из сведений, имевшихся в полицейской ориентировке, в последний раз маму с дочкой видели у стелы на улице Интернациональной, что на въезде в город со стороны Владимира. При этом, исходя из документа, свидетели видели, как взрослая дама сняла с себя верхнюю одежду и направилась в лесополосу.

Женщина сняла с себя одежду, что могло и спровоцировать переохлаждение. Фото СК РФ по Владимирской области.

- В поисках также принимали участие оперативные сотрудники и иные должностные лица регионального МЧС и МВД России, около 80 волонтеров из Владимирской области и соседних регионов, применялись поисковые собаки, квадрокоптеры, квадроциклы, автомобильная техника и вертолет, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Мария Серова.

К поискам также присоединился глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов, что подтвердили в мэрии.

Специалисты разделили лес на сектора и в течение всей ночи прочесывали местность группами, в состав которых вошли представители от каждой структуры и добровольцы.

- Около 6 часов утра 25 октября девочка была найдена недалеко от деревни Бабино Гусь-Хрустального района одной из поисковых групп, рядом с ребенком обнаружено тело матери с признаками переохлаждения, - уточнила Мария Серова - Девочка была одета в легкую одежду не по сезону.

Судя по всему, мама и ребенок ночевали в лесу, но что было между ними и что они делали в эту ночь, неизвестно. По словам следователей, ребенка тут же осмотрели врачи и отвезли в детскую больницу Гусь-Хрустального. К счастью, сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

- В семье это был не единственный ребенок, данная девочка была младшей, - рассказала официальный представитель администрации Гусь-Хрустального Елена Алексеева.

Скорее всего, девочку отправят под опеку родственников, если таковых найдут. По словам местных жителей, в семье из родных была бабушка, которая не столь давно скончалась, так что ребята жили с мамой. Власти города обещают уточнить вопрос о судьбе детей в ближайшее время.

Кстати, пока остается неясным, что подтолкнуло женщину на столь странный шаг, однако в сетях появилась информация, якобы она состояла на диспансерном учете у психиатра.

- Это действительно так, женщина состояла на учете у врача-психиатра, - подтвердила Елена Алексеева.

В настоящее время по данному факту следователи СК продолжают проверку. В ходе проверки ведомству предстоит найти ответы на многие вопросы. Ведь надо не только выяснить причины смерти женщины, но и дать оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

А пока гусевчане выражают единую надежду, что малышке и ее братьям и сестрам найдут новых родителей. Как рассказали следователи, вопрос дальнейшей судьбы девочки они тоже взяли на контроль, так что с ней все должно быть хорошо.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В последний раз такие масштабные поиски детей во Владимирской области проходили в октябре-ноябре 2020 года, когда в Камешковском районе пропал семилетний Савелий Роговцев. Только через два месяца его сумели найти в подвале одного из жителей соседней деревни. (Читать далее)