У Владимирской области возникли проблемы с молоком

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В 2019 году мы писали о том, насколько хорошо во Владимирской области чувствует себя молочное производство. В то время в ЦФО мы были вторыми по надоям, а в России — шестыми. Натуральные молочные реки, кисельные берега. Однако прошло всего пару лет, и вот уже данный сектор сельского хозяйства стал единственным из всех, где индекс производства оказался отрицательным.

Ушел «Данон», упала проивзодительность

- В минусе у нас только молочная промышленность, - рассказал Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства 33 региона на брифинге, посвященном состоянию подведомственной ему сферы в 2021 году. – На это повлияло закрытие молочного завода компании «Данон» в области. Там производительность была такая, что она составляла 20 процентов от общей. Конечно, это не могло не сказаться.

По словам Константина Демидова, сейчас в администрации региона ведут переговоры с «Данон» о том, чтобы выкупить площади завода и возобновить там производство молока. Однако пока до сделки еще далеко.

Остальные же отрасли сельского хозяйства чувствуют себя прекрасно по уверениям чиновника. В целом индекс развития сельского хозяйства вырос по сравнению с прошлым годом. Причем такая динамика наблюдается с 2018 года.

Но лучше всех чувствуют себя представители пищевой промышленности. Там последние пять лет индекс развития стабильно растет на 105-110 процентов. Не исключением стал и этот год – 105,2 процента.

- Сильнее всего развивается переработка фруктов и овощей (118 процентов), переработка консервированной мясной продукции (112 процентов) и производство напитков и соков (116 процентов), - уточнил Константин Демидов.

Год не очень урожайный

Урожайная кампания этого года, по словам Демидова, практически завершена. Осталось собрать 1000 гектаров зерна и кукурузы. И, к сожалению, засуха первых летних месяцев сказалась на урожайности. Она составила всего 165 тысяч тонн. Это на где-то 80 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году.

- Но прошлый год все-таки был рекордным по урожайности, - добавил Демидов. – Мы тогда намолотили 249 тысяч тонн зерна и кукурузы. И с ним было сложно конкурировать. А так у нас были года и похуже. Например, 2013-й год.

По картофелю и овощам складывается несколько иная картина. По словам Константина Демидова, 80 процентов картофеля уже собрано. И урожай чуть выше, чем в прошлом году – 66 тысяч тонн «второго хлеба». В целом, должны собрать 75 тысяч тонн.

Кстати, о втором хлебе. Картофель потихоньку уходит из рациона питания владимирцев. Его потребление ежегодно снижается. И сейчас картофель от сельхозпроизводителей все больше идет на промышленную обработку (чипсы, картофель фри, сушка и заморозка). 70 процентов от урожая, как правило, идет именно туда.

Кстати, у этого есть и оборотная сторона. В итоге, на владимирских рынках порой не найти местного картошки. А та, что есть, стоит дорого.

Техническое перевооружение сельхозпроизводителей

Учитывая множество проблем у сельхозпроизводителей, в «белом доме» стараются помогать фермерам, рассказал Константин Демидов. Чиновник рассказал, что на их поддержку в последние годы выделяются рекордные суммы. Например, в этом году – 1,8 миллиарда рублей.

- В первую очередь, мы выделяем средства на помощь к подготовке к весенней посевной кампании, - рассказал директор департамента сельского хозяйства. – На выделенные средства сельхозпроизводители до 1 декабря смогут купить горюче-смазочные материалы, удобрения, запчасти.

Кстати, в регионе второй год идет виток технического перевооружения. На обновление техники выделяются миллиарды из областного бюджета. В 2020 году было выделено фермерам более 1 миллиарда рублей, в этом году – 1 миллиард 273 миллиона рублей. Покупается техника с помощью агролизинга.

- Большой интерес мы видим к многофункциональной технике, - сказал Константин Демидов. – Это связано с тем, что на селе ощущается кадровый голод, особенно среди механизаторов. Сейчас в целом по региону ощущается нехватка где-то 12 процентов кадрового состава.