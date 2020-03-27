2020-03-26T20:58:02+03:00
Общество

Мясо во Владимирских магазинах подорожало из-за курса доллара

А курица стала настолько нерентабельной, что птицефабрика «Центральная» переходит на утку
Алексей СУХОВ
Поделиться:
..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
Изменить размер текста:

Те, кто ходит в последнее время по владимирским магазинам, могли заметить, что там не только пропала гречка, соль или мука, но и подскочили цены. Правда, в департаменте сельского хозяйства, которые в том числе мониторят ситуацию с наличием продуктов во всех торговых точках, утверждают, что это никак не связано с коронавирусной инфекцией. Скорее, цены на многие продукты выросли из-за скачка доллара.

- Продукты привозят на автомобилях, а это затраты на горюче-смазочные материалы, которые чаще всего привязаны к курсу валют, - сказал Константин Демидов, директор областного департамента сельского хозяйства и продовольствия.

Но в департаменте не исключают и накрутку от самих магазинов, которые видят каким спросом пользуются разные товары. Однако сюда точно не относится мясо и мясные полуфабрикаты.

- На эти виды продукции цена по области выросла в среднем на 10 процентов, - сказал Константин Демидов. - И тут проблема в том, что весь конец прошлого года и начало этого производители мяса работали в убыток. Об этом они сами говорили нам. При этом поднять цены сильно они не могли. Сейчас же, когда спрос на мясную продукцию сильно вырос, производители воспользовались ситуацией, чтобы поднять стоимость до минимальной рентабельности.

Вообще с животноводством в регионе действительно не все благополучно. Так, промышленное свиноводство по разным причинам (в основном, из-за вспышки африканской чумы свиней несколько лет назад) в регионе вовсе отсутствует. Производство говядины за последние годы тоже немного уменьшилось. И даже, казалось бы, успешные долгие годы птицеводческие предприятия переживают непростые времена. Вот, например, птицефабрика «Центральная», что работает в Юрьевце, перепрофилирует производство.

- Там теперь производят не мясо курицы, а мясо утки, - сказал Константин Демидов. - А все потому, что курицу сейчас производят все, кто только может. Произошло перенасыщение рынка. А утка пока еще не настолько популярна.

Вот и получается, что на животноводческом рынке во Владимирской области хорошо себя чувствуют лишь производители молока. Вот тут абсолютно все предприятия, по данным департамента сельского хозяйства, наращивали в 2019 году производства. В итоге, в ЦФО мы сейчас вторые по надоям, а в России — шестые. Натуральные молочные реки, кисельные берега.

КСТАТИ

Владимирцы могут не переживать, что с 30 марта в местных магазинах пропадет молочная продукция. По словам Константина Демидова, все предприятия, производящие молоко и молочную продукцию, на следующей неделе будут работать, несмотря на неделю выходных. Так что ваш йогурт в магазине точно найдется. Но вот по какой цене, это вопрос...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Аптеки разводят покупателей на ненужные лекарства и наживают миллионы
Депутаты Госдумы подготовили законопроекты, которые должны сдержать в России рост цен на лекарства. Корреспондент «Комсомолки» попробовала устроиться на работу фармацевтом и выяснить, к чему приведет закручивание гаек
Дневной дожор: как не набрать лишний вес на самоизоляции или нерабочей неделе из-за коронавируса
Врач, фитнес-тренер и ЗОЖ-блогер рассказали, как не набрать лишний вес, сидя дома на карантине по коронавирусу, что делать, чтобы не приближаться к холодильнику и кто поможет контролировать себя
Новости 24
Выплату пособий и льгот на следующие полгода владимирцам продлят автоматически
Глава 33 региона рекомендовал работодателям перевести "на дистанционку" мам с детьми
Бывший сотрудник Владимирского юридического института брал по 300 тысяч со студентов на строительство своего дома
В четырех муниципальных образованиях Владимирской области ввели особый противопожарный режим
Во Владимире водитель грузовика "догнал" на светофоре патрульную машину
Из-за теплой зимы владимирский «ЭнергосбыТ Плюс» скорректирует плату за отопление
В ОКБ и Юрьевецкой больнице развернут инфекционные госпитали
Владимирские волонтеры помогают пожилым людям сходить в магазин и оплатить счета
Житель Петушинского района убил жену, потому что она мешала смотреть ему телевизор
В деревне Анохино Меленковского района из-за поджога травы загорелось восемь домов
Рпенский проезд расчищают от мусора и гаражного хлама
Владимирская область попала в десятку лучших регионов для виртуальных туров и экскурсий
Жители Мурома выбирают, каким станет парк "30 лет Победы"
Полицейский пес Ричард помог найти похищенное имущество в Селивановском районе
В Муромском районе под лед провалились двое рыбаков: один погиб
Владимирская полиция не планирует ловить детей в торговых центрах и школах
ВТБ получил деcять наград премии "Хрустальная гарнитура"
Коронавирус во Владимирской области, новости на 26 марта 2020 года: зараженных - 0
Сотрудники колл-центра ПСБ получили три награды международной премии «Хрустальная гарнитура»
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
Владимирская полиция ищет очевидцев страшного ДТП в Меленковском районе
Коронавирус во Владимирской области, новости на 26 марта: в поликлиниках введен мораторий на посещение и прививки
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Отмена мероприятий из-за коронавируса во Владимире: закрываются все развлекательные заведения
Владимирцы стали предпочитать безналичные расчеты
Владимирцам через интернет продавали контрафактные лекарства
Владимирку обманули при покупке обуви через соцсети