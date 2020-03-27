Мясо во Владимирских магазинах подорожало из-за курса доллара

Те, кто ходит в последнее время по владимирским магазинам, могли заметить, что там не только пропала гречка, соль или мука, но и подскочили цены. Правда, в департаменте сельского хозяйства, которые в том числе мониторят ситуацию с наличием продуктов во всех торговых точках, утверждают, что это никак не связано с коронавирусной инфекцией. Скорее, цены на многие продукты выросли из-за скачка доллара.

- Продукты привозят на автомобилях, а это затраты на горюче-смазочные материалы, которые чаще всего привязаны к курсу валют, - сказал Константин Демидов, директор областного департамента сельского хозяйства и продовольствия.

Но в департаменте не исключают и накрутку от самих магазинов, которые видят каким спросом пользуются разные товары. Однако сюда точно не относится мясо и мясные полуфабрикаты.

- На эти виды продукции цена по области выросла в среднем на 10 процентов, - сказал Константин Демидов. - И тут проблема в том, что весь конец прошлого года и начало этого производители мяса работали в убыток. Об этом они сами говорили нам. При этом поднять цены сильно они не могли. Сейчас же, когда спрос на мясную продукцию сильно вырос, производители воспользовались ситуацией, чтобы поднять стоимость до минимальной рентабельности.

Вообще с животноводством в регионе действительно не все благополучно. Так, промышленное свиноводство по разным причинам (в основном, из-за вспышки африканской чумы свиней несколько лет назад) в регионе вовсе отсутствует. Производство говядины за последние годы тоже немного уменьшилось. И даже, казалось бы, успешные долгие годы птицеводческие предприятия переживают непростые времена. Вот, например, птицефабрика «Центральная», что работает в Юрьевце, перепрофилирует производство.

- Там теперь производят не мясо курицы, а мясо утки, - сказал Константин Демидов. - А все потому, что курицу сейчас производят все, кто только может. Произошло перенасыщение рынка. А утка пока еще не настолько популярна.

Вот и получается, что на животноводческом рынке во Владимирской области хорошо себя чувствуют лишь производители молока. Вот тут абсолютно все предприятия, по данным департамента сельского хозяйства, наращивали в 2019 году производства. В итоге, в ЦФО мы сейчас вторые по надоям, а в России — шестые. Натуральные молочные реки, кисельные берега.

КСТАТИ

Владимирцы могут не переживать, что с 30 марта в местных магазинах пропадет молочная продукция. По словам Константина Демидова, все предприятия, производящие молоко и молочную продукцию, на следующей неделе будут работать, несмотря на неделю выходных. Так что ваш йогурт в магазине точно найдется. Но вот по какой цене, это вопрос...