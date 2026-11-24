Демонтаж лесов в танцевальном зале ДКМ, оставшемся без крыши. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

В администрации города Владимира озвучили свое видение ситуации по поводу происходящего в ДК Молодежи. А пока работы там не закончены, коллективы вынуждены были разбрестись в поисках пристанища по всему городу.

Внутри и снаружи

Начальник городского управления архитектуры и строительства Игорь Соловьев признал, что с ДКМ история сложная, и напомнил, что контракт с завалившей работу компанией «СК-Континент» был расторгнут 16 ноября.

- На сегодняшний день предъявлено требование об уплате неустойки за невыполнение работ. Также ведется определение ущерба, который своими действиями нанесла эта подрядная организация, - отметил Игорь Соловьев.

Сейчас началась расчистка оставшегося после подрядчика мусора, а брошенные на произвол судьбы помещения без кровли закрывают пленкой внутри и снаружи. Тут начальник управления архитектуры и строительства добавил, что отчасти Дому культуры «повезло»: оказывается, подрядчик не раз порывался разобрать вообще всю кровлю, но его всякий раз останавливали.

Впрочем, просто так закрывать историю с «СК-Континент» в мэрии не намерены.

- Мы направили обращение в правоохранительные органы по принятию соответствующего решения об установлении факта злоупотребления подрядчика полномочиями и причинения ущерба зданию, - резюмировал Игорь Соловьев.

Игорь Соловьев. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Так что теперь к этому делу подключили силовиков, которым предстоит определить, есть ли здесь состав преступления.

Буквально до конца текущей недели городские власти намерены провести новый конкурс и определить подрядчика, который закончит все планировавшиеся работы. Кроме того, капремонт затронет не только фасад и кровлю, но и другие элементы здания. Теперь это стало не просто желанием, а острой необходимостью. Однако о быстром ремонте говорить не приходится: работы обещают закончить в 2027 году.

Из ДКМ в Веризино

Начальник управления культуры администрации города Владимира Елена Ермакова рассказала, что в стенах этого дома культуры занимаются 20 коллективов от детей до пенсионеров, в общей сложности это более 700 человек.

Пока ведутся работы, принято решено раскидать эти группы по разным учреждениям Владимира, причем распределение еще не закончено, так как здесь тоже есть нюансы.

- Мы предложили несколько образовательных учреждений, а именно школы №№8, 19, 26 и лицей №14 для занятия наших творческих коллективов. Но, как известно, люди приходят заниматься после своей основной деятельности, то есть вечером после работы, - рассказала Елена Ермакова.

Елена Ермакова. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Соответственно, теперь решается вопрос с продлением времени работы школ, а также вопрос с охраной. Если получится, все эти нюансы утрясут за несколько дней.

- Кроме того, мы заходим в ДТЮ, в музыкальные школы №1 и №6, в Городской дворец культуры и Центр культуры и искусства на Соборной, - перечислила Ермакова.

Еще один вариант — новая школа в Веризино с весьма просторными помещениями. Педагоги не против, но тут высказали сомнения родители воспитанников ДКМ — по доступности место не самое удобное. Однако в мэрии считают, что это не так.

- На сегодняшний день в Веризино добираться стало не так сложно, достаточно неплохо ходит туда городской транспорт, - заявила руководитель управления культуры.

В любом случае, пока коллективам ДКМ так и придется заниматься на чужих площадях — вариантов просто нет. Остается надеяться, что уже в 2027 году они смогут вернуться в родные стены.

КСТАТИ

Упомянули в мэрии и о театре Разгуляй», о котором мы тоже писали ранее. Игорь Соловьев не стал скрывать, что сроки здесь были нарушены.

- К сожалению, по театру «Разгуляй» также имеется отставание. У подрядной организации возникали сложности с финансированием, - объяснил глава управления архитектуры и строительства.

Тем не менее, сейчас привлеченный к делу субподрядчик продолжает ремонт и большую часть работ по фасаду уже сделана. Что касается кровли, то тут Игорь Соловьев подтвердил что основной объем ремонта закончен, а оставшуюся над зрительным залом часть обещают завершить максимум в течение месяца.