. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

На днях мы писали о плачевной ситуации, сложившейся в Доме культуры молодежи, который входит в зиму буквально без кровли. В то же время, владимирцы всерьез обеспокоились другим объектом — театром «Разгуляй», где точно также взялись чинить крышу и до сих пор не закончили. Мы выехали на место и выяснили, что происходит на самом деле.

Задержал голубиный помет

Муниципальный контракт на капитальный ремонт этого учреждения весной текущего года выиграла компания «Мегаполис». Строители должны были полностью отремонтировать кровлю с чердаком, а также привести в порядок фасад, отмостки и входные группы. Стоимость работ составила 15 миллионов 700 тысяч рублей.

Все работы должны были закончить до конца сентября, но уже завершается ноябрь, а взорам владимирцев до сих пор предстает явно недоделанная кровля, а за периметром театра наблюдаются строительные леса, стройматериалы и инструмент. При этом о срыве сроков ремонта «Разгуляя» особенно не упоминается. В кулуарах местной власти говорят, что на это есть даже негласное указание.

Впрочем, в отличие от ДКМ, где подрядчик попросту бросил здание раскрытым и исчез, тут все оказалось далеко не так плохо. Прямо у калитки нас встретил добродушный человек в черном. Оказалось, это представитель руководства компании-субподрядчика Борис Чеминава.

- Конечно, со стороны все это смотрится совсем по-другому, - согласился Борис, указывая на кровлю. - Кажется, что все плачевно, но если углубиться в ситуацию, то это не так. Посмотрите: вот эта крыша (над входом в здание и холлом — авт.) четырехскатная, она самая сложная. Эта работа заняла у нас почти два с половиной месяца.

По словам субподрядчика, столь долгий срок работ объяснялся просто: во-первых, четырехскатную кровлю чисто технически возводить сложнее, чем двухскатную. Во-вторых, кровля старая, и под ней обнаружили знатный слой голубиного помета, толщина которого составила целых полтора метра. Все это пришлось убирать и вычищать.

Так выглядит изнутри крыша концертного зала. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

- А крыша, которая сзади (над концертным залом — авт.), она двухскатная, на ее ремонт уйдет буквально неделя. То есть, к морозам она будет полностью готова, - заверил Борис Чеминава. По словам представителя субподрядной организации, весь материал на двухскатную крышу уже закупили, так что проблем не будет.

После субподрядчик повел вокруг здания. С одной стороны здесь уже уложили новый асфальт и привели в порядок фасад и отмостки, а с другой рабочие как раз завершают аналогичные труды.

А вот внутри учреждения пока царит завал: из помещений, над которыми разобрали кровлю, включая сам концертный зал, вынесли все предметы, стулья, мебель и оборудование. Все это разложили в вестибюле и смежных помещениях, так что приходится лавировать, чтобы добраться до самого концертного зала. По словам Бориса, «КП-Владимир» стала первой, кого пустили непосредственно внутрь этого помещения.

- Обратите внимание, здесь все накрыто пленкой, чтобы не промокало, - кивает проводник на убранство зала, полы и на саму кровлю.

И действительно, снизу видно, что здесь, в отличие от ДКМ, не голое небо, а все-таки уложена защита.

Стечение обстоятельств

Уже на выходе нас постигла неожиданность: узнав, что сюда пришли из СМИ, единственная оставшаяся на месте штатная работница театра грудью перекрыла путь к дверям. Она заявила, что никого не выпустит из здания, после чего набрала телефон директора театра Игоря Тарасова.

Причина столь бурной реакции оказалась проста: на днях тут побывали наши коллеги из другого издания, однако каким-то образом руководство «Разгуляя» об этом не узнало, и всем потом серьезно досталось от городского начальства.

Через 10 минут в театр пришел сам Игорь Тарасов, который поспешил объяснить, что все под контролем.

Сейчас рабочие завершают работы на фасаде. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

- Здесь нужно понимать, что срыв сроков ремонта - это не диверсия, не игнорирование чего-то, а просто стечение обстоятельств, - заявил руководитель театра.

Игорь Тарасов извинился, но озвучивать детали не стал, сославшись на управление культуры.

- Претензий к ним (к субподрядчикам — авт.) нет, ребята за свой счет сделали все, что вы видите, а это все стоит многие-многие миллионы. Все это сделано процентов на 70 за их счет, причем с превышением объема работ, которые не были учтены в первоначальной документации, - уточнил Игорь Тарасов.

Борис Чеминава добавил, что сейчас объект готов приблизительно на 80 процентов, и до конца 2026 года они намерены работы полностью завершить, а кровлю и вовсе закончить за пару недель. Однако директор театра заметил, что не все так просто. Если смотреть правде в глаза, то одними кровельными делами тут не обойтись.

- Здание 1958 года постройки, и все, что могло здесь пострадать, уже пострадало, - вздохнул Тарасов. - Обратите внимание — видите новую кирпичную кладку? (под кровлей — авт.). Это как раз замена того, что по разным причинам страдало в течение многих лет. А по внутреннему убранству уже принято решение — как только завершится этот ремонт, будет создана новая проектно-сметная документация.

По личному мнению руководителя «Разгуляя», с учетом всех процедур, включая госэкспертизу и сами работы, на проведение внутреннего ремонта уйдет еще восемь-девять месяцев, и полноценно «Разгуляй» сможет открыться не раньше сентября 2027 года.

- Пока не будет закончено внутреннее убранство, пока не будут поставлены системы безопасности, без которых мы не имеем право работать, коллектив сюда не въедет, и принимать гостей мы не сможем, - резюмировал Игорь Тарасов.

Что касается ситуации с кровлей, то директор театра выразил уверенность, что специалисты закончат все в кратчайшие сроки и никаких накладок не будет. Пока же коллектив театра временно перебрался на Соборную площадь в Центр культуры и искусства, продолжает работу в штатном режиме, и даже готовит новогодние детские представления, которыми обещает порадовать владимирцев.