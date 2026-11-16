. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

В истории с ДК Молодежи Владимира произошел тот случай, когда лучше бы за капремонт не брались вовсе. Нанятый через госзакупки подрядчик не выполнил обязательства по строительству, зато успел разобрать кровлю. Теперь рабочие вообще пропали, а сотрудники ДКМ становятся свидетелями крайне печального зрелища.

По процедуре

Зданию 1958 года постройки не повезло вдвойне: в конце 2024 года здесь случился пожар, в результате чего часть помещений оказалась повреждена, а попытка серьезного ремонта теперь грозит куда большими неприятностями.

Напомним: минувшей весной мэрия Владимира объявила конкурс на выбор подрядчика, которому предлагалось почти за 90 миллионов рублей капитально отремонтировать здание ДК на улице Мира.

Победителем стала компания из города Грозный «СК-Комплекс», которая снизила стоимость до 72 миллионов 329 тысяч рублей. Одним из основных мероприятий стал большой ремонт кровли. По графику, до 30 июля специалисты должны были провести демонтаж кровли и чердака и разобрать механизм подъема люстр, а до 30 августа требовалось все отстроить заново. Увы, работники успели только частично разобрать крышу.

В танцевальном зале теперь можно смотреть на звезды прямо через потолок. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

В администрации города Владимира 5 ноября приняли решение о расторжении с «СК-Комплекс» контракта в одностороннем порядке, однако пока еще процедура не окончена.

- Дается определенный срок, чтобы документы вступили в силу. И если никаких жалоб и обращений не будет, то тогда контракт расторгается. Но если вдруг подрядчик начнет исправляться, вести работу, то тогда, скажем так, можно будет вернуться к вопросу реализации контрактных обязательств, - отметила официальный представитель администрации города Владимира Юлия Жирякова, признав, что по состоянию на 12 ноября на контакт строители не вышли.

Видно небо

По состоянию на 16 ноября кое-какие подвижки на объекте все же начались, но радоваться оказалось рано: рабочие грузили в машину строительные леса, которые выносили из левого крыла ДК.

- Мы предоставили подрядчику свои леса по договору еще в сентябре, но нам не заплатили, поэтому мы забираем их назад. К ремонту мы никакого отношения не имеем, - объяснили рабочие.

От влаги страдают наружные стены. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Дом культуры работать по назначению сейчас перестал — лишь несколько сотрудников остаются внутри, как на боевых постах. Заместители директора ДКМ Марина Захарчук и Татьяна Афанасьева разводят руками: повлиять на подрядчика они никак не могут, зато каждый день видят, как их любимое учреждение буквально рассыпается.

- Сам подрядчик здесь бывал редко, но работали прорабы. В общей сложности их поменялось четверо, а с 31 октября вообще никого нет, - объясняют руководители ДКМ.

По их словам, бригады тоже регулярно менялись, причем на объекте трудились даже негры. Однако по факту ни одна бригада так и не приступила к реальному ремонту.

- Не сделали вообще ничего: только разобрали, да и то частично. Мы постоянно задавали вопрос: «Зачем вы разбираете дальше, если не сделали еще то, что уже разобрали?», а прораб всегда говорил: «Мне так приказал подрядчик», - говорит заместитель директора по административно-хозяйственной части Татьяна Афанасьева. - С апреля месяца это продолжается, и совесть к подрядчику так и не приходила.

В конце концов, дошло до того, что из-за полуразобранной крыши проблемы начались во всем здании.

Результат протечки лестницы в правом крыле. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

- Есть помещения, где сняли только кровлю, и там протопило перекрытия. А есть помещения, где нет и чердачных перекрытий, и там, естественно, затопило все, даже первый этаж, - объясняет Татьяна Афанасьева и ведет на экскурсию по учреждению.

Лестницы с обеих сторон представляют жуткое зрелище: куски штукатурки и краски отваливаются на глазах, а на ступенях разбросаны кусочки все той же штукатурки вперемешку с остатками потолков. Стены покрылись широкими следами от многочисленных протечек.

- Наши красивые лестничные клетки пришли в негодность, они уже не подлежат эксплуатации. Но самое ужасное, что наружные стены уже промокли насквозь, - продолжает Татьяна Афанасьева. - Представляете, что будет, если сейчас ударит мороз?

В танцевальном зале разруха еще более сильная: строительный мусор в несколько слоев завалил полы, а сверху торчат голые кирпичи чердака. Самого чердака нет — здесь можно по вечерам смотреть на звезды.

А 14 ноября, во время обильных дождей, зам по АХЧ в резиновых сапогах ходила по зданию и составляла акты повреждений — это единственное, что могут делать работники ДКМ. Кстати, потолок начал разрушаться уже в фойе, и работники опасаются, что проблемы скоро начнутся в самом концертном зале. Если так пойдет дальше, зиму здание может не пережить. Все мероприятия тут отменили, и новогодние торжества тоже оказались под огромным знаком вопроса.

Странные схемы

На строительном баннере, укрепленном возле ДК Молодежи, в качестве ответственного представителя подрядчика указан Глеб Петелин. Как оказалось, это специалист из Владимира, причем он давно уже не работает на «СК-Комплекс».

- Они нанимали меня в качестве прораба, а людей в бригаду я брал со стороны, но платил им подрядчик, а не я. Работал я здесь в июне-начале июля, - признался Глеб Петелин.

По словам строителя, в его задачу входило выполнение тех работ, какие указывал подрядчик, причем представителей организации он лично видел лишь пару раз. В ту пору речь шла только об уборке кровли, однако уже через месяц опытный специалист почуял неладное и уволился.

Следы протечек наблюдаются повсюду. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

По словам Глеба, подозрения у него вызвали не только странные действия на объекте, которые отнюдь не говорили о желании реально делать ремонт, но и мутные финансовые схемы. Например, официально прораба так и не трудоустроили, а единственную зарплату выплатили через некоего самозанятого человека. Тут он и понял, что пора уходить, причем на тот момент, по словам Петелина, он даже предупреждал знакомых сотрудников городского управления архитектуры и строительства, что дело пахнет неладным.

Ввиду сложившейся ситуации Глеб Петелин заявил, что сам готов заняться консервацией кровли — это единственный шанс ДКМ пережить зиму сравнительно без проблем.

- У меня ребенок занимается творчеством, и я понимаю, что сюда тоже ходили дети, что им придется мерзнуть, все будут мучиться. Этот ДК и так много вытерпел — в свое время его едва не превратили в торговый центр, а теперь приехали в наш город эти люди, и наделали таких дел. Как владимирец, я готов выступить подрядчиком, найти материалы и сделать все за адекватную цену, - заявил Петелин.

Тем временем, в мэрии Владимира пока с выводами не торопятся, хотя понимают, что зима уже близко.

- Необходимо этот вопрос решать в правовом поле. Давайте дождемся сроков, связанных с процедурными моментами расторжения, а дальше уже будем смотреть, как действовать. Прекрасно понимаем, что крыша раскрыта, и ее необходимо закрыть, но это не так просто. Все возможные пути, чтобы сохранить крышу учреждения, предпринимаются, - заключили в мэрии.