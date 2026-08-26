На развитие контактной сети во Владимире выделили 26,4 миллиона рублей

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26 августа состоялось очередное заседание владимирского горсовета. Среди вопросов был один бюджетный. Он касался выделения областной субсидии муниципальному перевозчику – компании «Владимирпассажиртранс».

- В рамках региональной программы «Развитие (модернизация) общественного транспорта на 2025-2030 годы» во Владимире предусмотрена реконструкция инфраструктуры городского наземного электрического транспорта. Правительством области выделена субсидия в размере 26 миллионов 400 тысяч рублей, - сообщил заместитель главы городской администрации Андрей Михно.

По его словам, эти средства направят на замену элементов существующей контактной сети на улицах Большая Московская и Большая Нижегородская, а также на монтаж дополнительных элементов в районе пересечения проспекта Строителей и улицы Мира. Это позволит организовать дополнительные троллейбусные маршруты во Владимире.

Напомним, что возвращение троллейбусов на улицу Мира анонсировал мэр Сергей Волков. И как выяснилось, сделать это могут достаточно скоро.

Для организации в этом месте полноценного движения троллейбусов необходимо обеспечить возможность поворота с проспекта Строителей на улицу Мира со стороны «Новинки». Сейчас тут крайне редко ходит троллейбус №13, который по утрам везет заводчан на ВЭМЗ. Вот только будут ли «рогатые» заходить к ДТЮ, пока неизвестно.

В любом случае, власти обещают продумать троллейбусный маршрут через улицу Мира, на который можно будет пустить три или четыре машины. Если к октябрю «Владимирпассажиртранс» успеет модернизировать контактную сеть, то в тестовом режиме троллейбусы на этом участке могут поехать уже грядущей осенью или в начале зимы.

Также власти хотят смонтировать контактные сети в месте пересечения улиц Мира и Горького, чтобы гипотетические троллейбусы смогли поворачивать с Мира налево.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Депутаты горсовета включили в генплан Владимира два участка дорог. Речь идет об автомобильной дороге от улицы Мостостроевской до Судогодского шоссе, а также от Суздальского проспекта до дороги Ладога-Лунево.

- Мы довольно долго проходили согласование с федеральными министерствами. Но нам удалось получить положительное заключение, и проект на сегодняшний день согласован. Это те дороги, которые позволят обеспечить транспортную безопасность, поскольку единственный мост сейчас находится в не самом лучшем состоянии, и мы прорабатываем альтернативные транспортные коридоры, - отметил начальник городского управления архитектуры и строительства Игорь Соловьев.