Александр Авдеев рассказал о судьбе второго моста через Клязьму

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

О необходимости второго моста через Клязьму во Владимире говорят уже несколько лет. Проект моста с дорогой от площади Фрунзе в микрорайон Заклязьменский утвердили еще в 2023 году. Однако его строительство обойдется примерно в 35 миллиардов рублей. А значит проект может попасть в разряд нереализуемых. Тем не менее губернатор попросил поддержки у главы государства.

- Президент подписал и поставил на контроль мое прошение о содействии в финансировании. Но при этом мы взяли на себя обязательство проработать альтернативный и более дешевый вариант. В высокой степени готовности находится проработка предпроектов по двум альтернативным мостам. Они дешевле как минимум в полтора раза, - пояснил Александр Авдеев.

Первый альтернативный вариант – дорога от Суздальского проспекта до Ладоги. Необходимо подготовить как минимум два варианта трассировки дороги, в которых потребуется учесть, что мост через Клязьму должен иметь ориентировочную длину в 250 метров и путепровод через ветку «Москва — Нижний Новгород» длиной еще в 450 метров.

Второй вариант – дорога от улицы Мостостроевская до Судогодского шоссе. Здесь мост через Клязьму ориентировочно будет иметь в длину 300 метров. Кроме того, дорога пересечет железнодорожные пути, и необходимо продумать пересечение с ними.

- Мы совместно с федеральным Минтрансом будем выбирать из этих двух проектов, также посоветуемся с жителями. После чего с более экономичным вариантом выйдем с просьбой поддержать финансирование, - отметил губернатор.

Что же касается Северного обхода, то проект включен в план работы госкомпании «Автодор» до 2030 года.

- Я думаю, что в 2026-2027 году начнется проектирование. В рамках Петербургского форума будет работа секции госкомпании «Автодор», и мы на этой секции будем обсуждать как раз этот проект. Поэтому какая-то определенность появится после 6 июня, - резюмировал глава региона.