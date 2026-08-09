До конца 2026 года на улицу Мира вернется троллейбусное движение

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Несколько дней назад глава города Владимира Сергей Волков заявил о возможности вернуть постоянное троллейбусное движение по улице Мира между проспектом Строителей и улицей Горького. Как оказалось, сделать это могут достаточно скоро.

Тестовый режим

Заместитель главы администрации города Владимира Андрей Михно подтвердил, что троллейбусам в районе Белого дома быть. По его словам, сейчас горсовет должен утвердить перечисление субсидии муниципальному «Владимирпассажиртрансу» на реконструкцию контактной сети в этом районе.

Дело в том, что для организации полноценного движения троллейбусов на обсуждаемом участке необходимо обеспечить возможность поворота с проспекта Строителей на улицу Мира со стороны «Новинки», да и поворот налево с улицы Мира на улицу Горького тоже необходимо сделать. Пока же тут «бегает» крайне редкий троллейбус №13, который по утрам везет заводчан на ВЭМЗ.

Правда, есть нюанс: будут ли «рогатые» заходить к ДТЮ, пока неизвестно.

- Все зависит от количества автономных троллейбусов. Себестоимость контактной сети для такого маленького участка обойдется слишком дорого, - уточнил Андрей Михно.

В любом случае, власти обещают продумать троллейбусный маршрут через улицу Мира, на который можно будет пустить три или четыре машины. Если к октябрю «ВПТ» успеет модернизировать контактную сеть, то в тестовом режиме троллейбусы на этом участке могут поехать уже грядущей осенью или в начале зимы.

Кстати, все эти планы родились не на пустом месте. По словам заместителя градоначальника, сейчас в городе стало проще с троллейбусами: если год назад на линию выходило 33 машины, то сейчас их стало уже 45, и пока эта тенденция сохраняется.

Судьба «гармошки»

Если говорить о количестве машин, не лишним напомнить об испытаниях на улицах Владимира троллейбуса-гармошки «Горожанин». Андрей Михно уточнил, что сейчас эту машину используют только на маршруте №1, но планируется протестировать его и на кольцевом маршруте №8, а также пустить развозить людей на День города.

Троллейбус-гармошка "Горожанин" пока работает во Владимире в качестве эксперимента. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В целом этот необычный троллейбус показывает себя неплохо — если его типовой «коллега» за день перевозит во Владимире до 900 человек, то этот везет до 1400 пассажиров. Особенно он хорош в часы пик. Тут Андрей Михно признался, что власти пробовали экспериментировать и пускали зимой два троллейбуса с интервалом в три минуты. Но эксперимент вышел не совсем удачным — в первую машину набивалась куча народу, а вторая ехала полупустой. С «гармошкой» этой проблемы не существует.

Кстати, в ближайшее время к нам может прибыть еще одна гармошка завода «КамАЗ», но пока переговоры ведутся. Правда, это будет не троллейбус, а электробус.

К сожалению, в мэрии не спешат утверждать, что в ближайшее время смогут позволить себе купить эти машины. Вся проблема в себестоимости — если обычные троллейбусы удавалось закупать за окончательную сумму около 22-23 миллионов рублей, то эти выйдут с учетом всех скидок и снижений приблизительно в 35 миллионов. Таким образом, целесообразнее приобрести пару машин меньшего класса. Тем не менее, это вовсе не значит, что «гармошки» не закупят никогда — если появится финансирование, их обязательно приобретут. Пока же специалистам главное понять, насколько они подходят для Владимира, и сейчас эксперимент вполне успешен.

Вопрос будущего

Другое дело автобусы. Андрей Михно напомнил, что в самое ближайшее время в город поступят четыре «гармошки» производства завода «Волгабас».

- Они уже закуплены и собираются под нас, - объяснил заместитель главы горадминистрации Владимира.

Четыре таких автобуса Волгабас скоро выйдут на линии Владимира. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Правда, заводчане отсрочили поставку до середины августа, так что «гармошки» ожидают ко Дню города. Это будут машины вместимостью до 180 человек — даже чуть больше, чем помещается в других аналогичных автобусах.

В целом же власти рассматривают гипотетическую возможность закупки до 10 автобусов-гармошек с учетом того, что два из них постоянно будут находиться на техобслуживании. Это должно перекрыть потребности города.

Что касается прибывающих в августе «гармошек», то два из них планируется пустить по маршруту №24С, один на маршрут №20С, а над судьбой четвертого автобуса пока думают. В любом случае, это поможет городу в разгрузке пиковых часов.

Зато от электробусов в мэрии окончательно решили отказаться, если не считать грядущего эксперимента с гармошкой. Причин тому много. Во-первых, обнаружилось, что электричества работавший во Владимире электробус «съедает» столько же, сколько и обычный троллейбус, а в эксплуатации намного дороже. Во-вторых, сейчас в депо «ВПТ» есть пять розеток, где их можно заряжать, и чтобы купить больше электробусов, потребуется модернизировать депо.

Еще один нюанс: в зимнее время электробусы придется ставить на подзарядку буквально после одного рейса, и что-то в это время выпускать на замену. Поэтому в мэрии видят будущее именно за автономными троллейбусами, которые не требуют непрерывных подзарядок, экологичны и не «боятся» холодов. По оценкам Андрея Михно, даже при наличии 20 «автономок» на весь город, можно было бы освободить от контактной сети весь центр Владимира, включая Золотые ворота. Но пока это вопрос будущего.