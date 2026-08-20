Власти Владимира пока не отказались от лыжероллерной трассы в парке «Дружба»

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На днях мы писали об иске в Арбитражный суд Владимирской области, который подала компания «Строй-Тех» к администрации города Владимира. Как оказалось, фирма готовила для мэрии проект будущей лыжероллерной трассы, но на его пути встало почти непреодолимое препятствие.

Проект не прошел согласование в областной Дирекции особо охраняемых природных территорий в связи с тем, что под топор планировалось пустить 3623 дерева, в том числе 2339 дубов, являющихся остатками знаменитой владимирской дубравы. В Дирекции ООПТ отметили, что лыжероллерную трассу задумали сделать прямо на действующей «Лыжне Прокуророва», но для этого необходимо ее существенно расширить. Для этого и понадобилось рубить деревья.

Так как эта территория имеет статус памятника природы, проектировщики ожидаемо получили отказ, в связи с чем у них возник вопрос к мэрии: почему столь очевидную вещь не предусмотрели раньше? В итоге подрядчик понес убытки в 4 миллиона 380 тысяч рублей — это вся стоимость создания проектно-сметной документации по созданию лыжероллерной трассы. Теперь компания судится с мэрией, требуя возмещения убытков, а вопрос с созданием широко анонсированной лыжероллерной трассы повис в воздухе.

Более того, возникли препятствия и для строительства будущей дороги из аэропорта до гипотетической железнодорожной станции в Юго-западном районе Владимира. Ее тоже намерены провести вдоль парка «Дружба», причем один из кусочков полосы отвода тоже попадает на памятник природы.

В мэрии Владимира на тот момент не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, но теперь дали на наш запрос ответ. Впрочем, о судьбе лыжероллеров руководство города сообщило немного.

- На сегодняшний день вопрос переноса лыжероллерной трассы не рассматривается, - кратко сообщила официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова.

В мэрии уточнили, что на самом деле никакой подоплеки тут нет: просто этот вопрос в свете последних событий еще не рассматривали, поэтому говорить о переносе или об отказе от строительства невозможно. Но это не исключает того, что позднее все равно придется искать для трассы новое место.

Что касается строительства будущей дороги между «Семязино» и железнодорожной станцией на Юго-западе, то здесь конкретики чуть больше. В мэрии рассказали, что сейчас уже разработана проектная документация по первому этапу строительства этой магистрали.

- Ведется ее передача в ГАУ «Владоблгосэкспертиза» для проверки проектных решений, - уточнили в администрации города Владимира.

Тут же власти сделали оговорку, что вопрос о реализации проекта может быть рассмотрен только после получения положительного заключения государственной экспертизы. Таким образом, окончательное решение еще не принято, и однозначно утверждать о появлении как дороги, так и лыжероллерной трассы на территории парка «Дружба» более, чем преждевременно.