Во Владимире проект лыжероллерной трассы в парке «Дружба» разбился о дубы

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На днях в Арбитражный суд Владимирской области поступило исковое заявление от пензенской компании ООО «Строй-Тех» к администрации города Владимира. Спор идет по поводу возмещения убытков в результате создания проекта лыжероллерной трассы. Как оказалось, документацию не удалось согласовать.

Сумма ущерба

Создание этого спортивного объекта вот уже несколько лет анонсируют в мэрии, и дело не обошлось без скандалов. Муниципальные власти решили воздвигнуть трассу для лыжероллеров на землях лесопарка «Дружба», который является особо охраняемой природной территорией, и это очень не понравилось горожанам.

В итоге было много споров и дискуссий, но в апреле 2025 года горадминистрация Владимира все-таки нашла подрядчика на создание проекта будущей лыжероллерной дорожки. Стоимость контракта составила 4 миллиона 380 тысяч рублей. Создать проект вызвалась та самая компания «Строй-Тех», которая, судя по всему, вполне добросовестно его создавала в течение года.

Сдать конечный вариант документации проектировщики должны были еще весной, но неожиданно 7 августа Арбитражный суд Владимирской области принял иск от пензенской компании к мэрии Владимира. В иске идет речь о взыскании 4 миллионов 385 тысяч рублей. Причем в качестве третьего лица в тот же день суд привлек Дирекцию особо охраняемых природных территорий Владимирской области. Первое заседание назначено на 28 сентября.

Как выяснилось, пензенский подрядчик сам расторг контракт с горадминистрацией Владимира на создание проекта лыжероллерной трассы, причем произошло это больше месяца назад.

Памятник природы

Подробности этой истории содержатся в письме директора ООО «Строй-Тех» Андрея Новичкова к начальнику управления архитектуры и строительства города Владимира Игорю Соловьеву.

Из документа следует, что пензенцы действительно создали проектно-сметную документацию по строительству в парке «Дружба» лыжероллерной трассы, однако мэрия отказалась принимать работу. Поводом к отказу послужил тот факт, что Дирекция ООПТ Владимирской области не согласовала подрядчику созданный проект.

То самое письмо от компании "Строй-Тех". Скан с сайта Госзакупок.

Далее Андрей Новичков привел цитату из ответа Дирекции в адрес его фирмы. В нем говорится, что парк «Дружба» является памятником природы, где запрещены рубки зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок. Там же запрещается размещение любых серьезных сооружений, связанных со сплошной вырубкой зелени.

«Представленный объект является объектом капитального строительства, реализация которого предполагает сплошную вырубку 3623 деревьев, в том числе 2339 дубов, что противоречит задачам создания памятника природы и режиму его охраны. Таким образом, проектная документация не подлежит согласованию в представленном виде», - заявили в региональной Дирекции ООПТ.

Сразу же возникает вопрос, как такой очевидный факт власти города не учли до того, как объявили о строительстве лыжероллерной трассы в заповедном месте. Тот же самый вопрос возник и у подрядчика.

«Из вышеназванного следует, что вы, как заказчик проектно-изыскательских работ… были обязаны сообщить подрядчику об обстоятельствах… которые на сегодняшний день повлияли на ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а именно невозможность исполнения обязательств подрядчика по вашей вине», - отметил Андрей Новичков.

В связи с этим компания заявила о расторжении контракта и потребовала возместить потраченные на его создание деньги — 4 миллиона 380 тысяч рублей, пригрозив в противном случае обратиться в арбитраж.

Судя по тому, что исковое заявление все-таки появилось, мирно договориться стороны не смогли. Таким образом, дальнейшая судьба лыжероллерной трассы оказалась в подвешенном состоянии. Понятно, что с учетом позиции Дирекции ООПТ ее придется переносить в другое место. Но когда это произойдет и произойдет ли вообще — в мэрии ответить пока затруднились.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Начальник Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области Ольга Канищева:

- Мы не согласовали проект, так как он противоречит режиму парка. Это исторически сложившаяся дубрава в пойме реки Клязьма, и еще до застройки улицами Верхняя и Нижняя Дуброва вся эта пойменная часть была в дубраве. Ее остатки были заключены в особо охраняемую природную территорию. Сплошных рубок там быть не должно, а получилось так, что существующую «Лыжню Прокуророва» расширяют почти в три раза, что предполагает вырубку с левой и с правой стороны от существующей трассы. К тому же это объект капитального строительства, и такого серьезного спортивного объекта там быть не может. На сегодняшний день в том виде, в котором существует проект, реализовать его невозможно. То есть, его необходимо пересматривать с более гибкими и более мягкими параметрами, которые можно уложить в контекст экологической тропы на особо охраняемой природной территории, либо переносить на другие земли. Если же Минприроды России согласует изменение положения о парке «Дружба», где будет разрешено строить подобные объекты, тогда ситуация будет иной. Но сейчас речь об этом не идет, потому что Минприроды России такое согласование пока не давало.