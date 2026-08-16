Во Владимире природа помешает создать дорогу вдоль парка «Дружба»

В этом месте может появиться новая магистраль. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

На днях стало известно о том, что Дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области не согласовала проект по строительству лыжероллерной трассы в парке «Дружба». Оказалось, что это не единственный объект, появлению которого может помешать особый заповедный статус парка.

Власти региона и города в течение нескольких лет вынашивают замыслы по строительству между парком отдыха «Дружба» и одноименным лесопарком лыжероллерной трассы со всей инфраструктурой, а также по возведению дороги, которая связала бы аэропорт «Семязино» с проектируемой в Юго-Западном районе железнодорожной станцией.

Дошло до того, что в конце 2024 года мэрия даже проводила встречи с «неравнодушными жителями», забыв позвать на них журналистов, а потом, уже в 2025 году, предложила внести изменения в положение о природном парке «Дружба». Если кратко: суть изменений заключается в том, что на территории парка по-прежнему будет запрещено что-либо строить, но для дороги сделают исключение.

Однако по факту ситуация оказалась не столь простой, и одними изменениями на уровне региона тут не обойтись.

Как рассказала руководитель Дирекции ООПТ Владимирской области Ольга Канищева, ее ведомство просчитало, где конкретно будет проложена будущая автомобильная магистраль. Тут и обнаружилось, что дорога задевает охраняемую территорию с той стороны, где находятся конюшни конной полиции. Проектировщики максимально сдвинули гипотетическую трассу от природной зоны, но под полосу отвода магистрали все равно попадает около 0,7 гектара «Дружбы».

- То есть, сама дорога проходит на границе с парком, а в парк «Дружба» влезает именно полоса отвода, - уточнила Ольга Канищева.

По словам руководителя региональной Дирекции ООПТ, так просто вырубить охраняемые государством деревья не получится — это крупный объект, и для таких действий необходимо получить согласование в Минприроды России. Пока такого разрешения не получено, и если его не будет, то и само строительство может оказаться под вопросом.

В Правительстве Владимирской области объяснили, что хотя областные власти и анонсировали возведение этой трассы, но фактически строительство является делом города. В свою очередь, в администрации города Владимира оперативно прокомментировать ситуацию по поводу получения разрешения в Минприроды России не смогли, попросив прислать вопросы в письменном виде, что мы и сделали.

В любом случае, перспективы строительства этого объекта теперь стали более туманными. Мы продолжим следить за развитием этих событий.