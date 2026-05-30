Экс-начальнику УМВД по Владимирской области продлили срок содержания под стражей

Валерий Медведев. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

На днях в Москве рассматривалась очередная апелляция адвокатов бывшего начальника полиции Владимирской области Валерия Медведева. Те пытались оспорить решение о продлении срока содержания под стражей до 7 июля 2026 года. Однако у них это не вышло. Суд оставил решение в силе. Из опубликованных на сайте суда документов стало известно несколько новых подробностей по громкому делу.

Новые подробности

Бывший руководитель областной полиции Валерий Медведев последний раз проявлялся в инфополе в январе 2026 года. Тогда адвокаты обвиняемого тоже подавали апелляцию, прося сменить содержание Медведева в СИЗО на что-то более мягкое типа домашнего ареста.

Именно благодаря этой апелляции и стало известно, что Медведев был обвинен в получении особо крупной взятки. Произошло это еще 25 ноября 2025 года, после чего Басманный суд Москвы отправил экс-главу владимирской областной полиции в СИЗО. Согласно документу, следствие просило о содержании в СИЗО в связи с тем, что он «может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, любым путем воспрепятствовать ходу предварительного расследования».

Большего в документах не было. То есть подробности расследования пока не раскрывались. Но новые подробности удалось выяснить из майской апелляции. Дело в том, что она рассматривалась вместе с другой апелляцией. Вторая подавалась от адвокатов Руслана Мангушева. И тут стало известно, что данный товарищ Мангушев связан с делом Валерия Медведева, хотя и проходит по другому уголовному делу. Но оба эти дела связаны в одно производство, так как Мангушева обвиняют в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. Причем его дело появилось раньше – в августе 2025 года.

В апелляции отказать

Другие подробности расследования до сих пор не раскрываются. В майской апелляции лишь видно, что адвокаты продолжают гнуть линию, что доказательств по поводу намерений мешать следствию или суду представлено не было, равно как и нет доказательств того, что Валерий Медведев и Руслан Мангушев могут скрыться от правосудия.

Валерий Медведев во время учений на трассе М-12 в 2024 году. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

При этом по Мангушеву адвокаты приводят данные, что тот имеет безупречную репутацию: «более 10 лет проходил службу в ФСО РФ, имеет ведомственные награды, исключительно положительно характеризуется, имеет постоянное место жительства и регистрацию в адрес, ранее не судим, женат, его супруга беременна, не намерен скрываться, что подтверждается предыдущим поведением».

А адвокаты Медведева уточняли, что здоровье обвиняемого не соответствует нахождению в СИЗО. Кроме того, они напоминали о том, что их подопечный сотрудничает со следствием, дает подробные показания, хотя и не признает своей вины.

Впрочем, суд это не убедило. Они отказали в смягчении формы содержания под стражей. Объяснил это суд двумя причинами. Во-первых, оба обвиняются в совершении особо тяжкого преступления коррупционной направленности, за которое предусмотрены серьезные сроки. Во-вторых, в суде согласились с мнением стороны обвинения, что «есть основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства либо иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу».