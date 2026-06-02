Смотровую у Дмитриевского собора готовят к установке памятника Боголюбскому

К 17 июля на смотровой появится памятник Андрею Боголюбскому. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимире на смотровой площадке у Дмитриевского собора начались работы по возведению фундамента памятника князю Андрею Боголюбскому.

В самом центре смотровой уже сняли плиты и пробурили на их месте четыре скважины для изготовления свай. 2 июня на месте собрались представители подрядной организации, которые обсуждали будущий фронт работ. На следующей неделе вокруг смотровой поставят ограждение и приступят к благоустройству территории. Там демонтируют имеющуюся бетонную плитку, заменив ее на гранитную, отремонтируют лестницы. Также необходимо выполнить работы по укреплению холма, а на прилегающей территории поставить лавочки, сделать три пешеходные дорожки и освещение. Территорию полностью преобразят до сентября.

Что же касается самого памятника, то по словам губернатора Александра Авдеева, его планируют установить ко дню памяти князя Андрея Боголюбского, который отмечается 17 июля.

Памятник будет иметь высоту 4,2 метра и представлять собой бронзовую фигуру князя в полный рост. Его изобразят одетым в богатое царское облачение, а в руках он будет держать икону Владимирской Божией Матери. За основу был взят образ князя из альбома «Истории государства Российского в изображениях державных его правителей» Василия Верещагина.

В ближайшее время подрядчик приступит к работам. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Высота гранитного пьедестала монумента составит 1,6 метра. Автором проекта является архитектор Дмитрий Остроумов, а создателем монумента стал белорусский скульптор Илья Кирьянов.

Напомним, что идея поставить памятник князю возникла больше десяти лет назад. В 2012 году проходил конкурс на лучший проект монумента, победу в котором одержал Игорь Черноглазов. Он предлагал установить Андрея Боголюбского на коне. Среди мест, где бы он мог появиться, называли Октябрьский проспект. Однако памятник так и не установили. Вспомнили о нем в 2021 году при Владимире Сипягине. Тогда монумент планировали поставить на Лыбедской магистрали или напротив «белого дома». И снова не сложилось. Уже при губернаторе Александре Авдееве общественники предложили установить памятник Андрею Боголюбскому на Спасском холме на месте композиции «Владимирская вишня». И если бы не инициатива митрополита Никандра, то там бы он и появился.

Однако владыка посчитал, что смотровая площадка у Дмитриевского собора – это место, соответствующее величине личности Андрея Боголюбского. После чего этот вариант поддержали власти города и области, ссылаясь на рекомендацию Министерства культуры России.

Общественники выступили против этого места, но к их мнению не прислушались.