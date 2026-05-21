НовостиОбщество21 мая 2026 12:36

Памятник Андрею Боголюбскому во Владимире планируют открыть к 17 июля

Все экспертизы уже пройдены
Виктория СУХОВА
На своей пресс-конференции губернатор назвал дату установки памятника Андрею Боголюбскому

Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

На своей пресс-конференции губернатор Александр Авдеев рассказал, что к 17 июля во Владимире могут установить памятник Андрею Боголюбскому. Все необходимые экспертизы уже пройдены.

Напомним, что изначально памятник хотели установить еще в прошлом году, потом говорили, что он появится в преддверии выпуска сериала "Князь Андрей", сейчас появилась новая дата открытия.

Памятник будет иметь высоту 4,2 метра и представлять собой бронзовую фигуру князя в полный рост. Князя изобразят одетым в богатое царское облачение, а в руках он будет держать икону Владимирской Божией Матери. Высота гранитного пъедестала монумента составит 1,6 метра. Автором проекта является архитектор Дмитрий Остроумов, а создателем монумента стал белорусский скульптор Илья Кирьянов.

Несмотря на протесты общественности, установят памятник на смотровой площадке у Дмитриевского собора. Холм укрепят, а на прилегающей территории поставят лавочки, освещение и организуют три пешеходные дорожки.