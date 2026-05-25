Во Владимире количество укрытий от ракет и беспилотников увеличат до 500

На днях во Владимире прошли занятия с педагогами города и региона по защите от воздушной опасности. В ходе мероприятия и.о. руководителя МКУ «Управление гражданской защиты» Владимира Сергей Павлов рассказал, что скоро укрытий в областном центре станет больше.

Новые локации

Еще в апреле начальник отдела ГО и ЧС Октябрьского района Владимира Роман Лягин рассказывал, что на территории областного центра планируется оборудовать 534 укрытия, и 90 процентов из них уже готово, их оснащение на тот момент продолжалось.

Чуть позже горадминистрация опубликовала списки укрытий, в которые вошли всего около 300 объектов по всему городу, причем размещались они исключительно в подвалах и подземных паркингах многоквартирных домов.

Таким образом, возникла небольшая путаница. Однако Сергей Павлов объяснил, что на самом деле количество укрытий сократилось в связи с новыми требованиями ГОСТов. Он уточнил, что в итоге властям пришлось пересматривать их количество, что и привело к уменьшению.

По словам Сергея Павлова, все укрытия должны иметь высоту потолков не менее 170 сантиметров, обладать системой вентиляции (пусть даже при помощи форточек), а также иметь лопаты, кирки и ломы на случай необходимости расчистки выхода (которых должно быть не менее двух) и санитарную сумку. Тут же должна быть размещена вода из расчета 5 литров на 20 человек, две выносные емкости вместо туалетов и бак для мусора.

- На сегодняшний день у нас открыто около 360 укрытий, в большей степени находящихся в многоквартирных домах. Но сейчас мы делаем увеличение, осуществляем мероприятия, чтобы добавить еще около 150 укрытий, - рассказал Сергей Павлов и пообещал, что все они появятся в новом актуализированном списке локаций.

При этом в скором времени укрытия разместят не только в подвалах жилых домов, но также в образовательных, культурных, спортивных учреждениях Владимира и в торговых центрах. Таким образом, общее количество укрытий в городе превысит 500 локаций.

Всего хватает

Кстати, в ходе состоявшейся 21 мая пресс-конференции губернатор Владимирской области Александр Авдеев ответил на вопрос журналистов об укрытиях. Он сразу опроверг постулат о том, что таких мест во Владимире не хватает.

- Это неправда, вам надо разобраться в документах. Есть нормативные требования, действующие с советского времени, которые требуют обеспечить бомбоубежищами и укрытиями рабочие смены на предприятиях. Потому что если атака происходит днем, люди находятся не в домах, а на предприятиях. И вот на предприятиях должно быть обеспечено укрытие для наибольшей части рабочей смены, - заметил Александр Авдеев.

По словам главы региона, организации эту задачу выполняют и готовят убежища, а вот с жилыми домами все немного проще. Для примера он привел Курскую и Белгородскую области, где вообще отменили сигналы опасности.

- Потому что они постоянно так живут, и постоянно получать смс или включать сирену бессмысленно. Люди сами знают, что делать. А ночью люди и так находятся в укрытиях — в своих домах, - объяснил губернатор.

При этом Александр Авдеев согласился, что в случае ракетной опасности все-таки придется спускаться в подвал или искать любое другое более-менее подходящее убежище. Однако во Владимире в условиях существующих реалий убежищ и укрытий, по его мнению, достаточно.

Глава региона заявил, что людей с малых лет нужно учить действиям в таких ситуациях, и как раз этим владимирские школы сейчас озадачились.