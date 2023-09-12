Владимирцы хотят развить троллейбусное сообщение и ждут новые транспортные карты

Работой общественного транспорта сейчас недовольны две трети горожан. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как показал недавний опрос, работой общественного транспорта Владимира недовольны 66 процентов жителей областного центра.

Власти пытаются исправить ситуацию. Впервые за много лет город закупил четыре новых троллейбуса и сто новых автобусов, и хотя мнения об их комфорте противоречивые, это лучше, чем ничего. Кроме того, идет разработка новой комплексной схемы общественного транспорта.

Не отстают и урбанисты. Общественное движение «Владимир будущего» запустило сайт «Трансформа», где, что немаловажно, каждый житель и гость города может написать свою идею по совершенствованию системы пассажирских перевозок.

- Миссия «Трансформы» — вовлечь как можно больше жителей в обсуждение транспортной реформы и подготовить городское сообщество к предстоящим изменениям, — говорит сооснователь «Владимира будущего» Артём Черней.

Владимирцы активно включились в обсуждение транспортной реформы. На утро 11 сентября общественники получили больше 120 предложений! Чтобы тщательно их проанализировать и сделать выводы, потребуется время. Но, по словам Артёма Чернея, уже сейчас можно выделить несколько трендов.

В частности, многих горожан волнует судьба владимирского троллейбуса. Его просят не только сохранить, но и активно развивать электрический транспорт. Также много запросов на приоритет общественного транспорта и создание выделенных полос. Очень много жалоб поступило на длительное ожидание автобусов на остановках, и с этим тоже нужно что-то делать.

- Кроме того, есть запрос на продление существующих маршрутов и создание новых — в особенности в строящихся и отдаленных районах города. Еще один большой блок касается удобства оплаты — жители предлагают внедрить транспортные карты с вариативными тарифами, - рассказал о поступивших предложения Артём Черней.

Общественники проанализируют идеи, собранные на «Трансформе», структурируют их и передадут компании «ДорМостПроект», которая разрабатывает комплексную схему организации транспорта (КСОТ), а также администрации и горсовету. А в конце года на сайте «Трансформы» урбанисты обещают опубликовать итоговый отчет с предложениями по комплексному реформированию городского общественного транспорта. Авторы проекта планируют провести публичное обсуждение отчета с участием горожан, депутатов, представителей мэрии и регионального министерства дорожного хозяйства, экспертов в сфере транспорта.

Прислушаются ли к общественникам и жителям города власти – покажет время.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Первые предложения по КСОТ

Мэрия Владимира уже встретилась с разработчиками схемы организации работы общественного транспорта.

На днях мэру Дмитрию Наумову представили проект новой концепции комплексной схемы общественного транспорта. Представители компании-разработчика КСОТ проанализировали среднемесячный пассажиропоток, число людей на остановках, наполняемость и экономическую эффективность маршрутов. Проведен мониторинг интенсивности всех маршрутов и социологическое исследование, в котором приняли участие более 2000 жителей Владимира.

В мэрии отмечают, что замечания и пожелания, поступившие в ходе опроса, были учтены. Какими конкретно они были, не уточняется. При разработке новой маршрутной схемы учитывалось расположение крупных предприятий, торговых центров, перспективы застройки новых перспективных районов города.

Дмитрий Наумов попросил разработчиков к следующей встрече подготовить конкретные предложения по каждому из существующих в городе маршрутов с учетом реальных потребностей горожан. Глава города отметил, что смысл работы над Комплексной схемой организации общественно транспорта в городе Владимире состоит, прежде всего, в удобстве для пассажиров и обеспечении транспортной доступности во все районы города — конечно, с учетом экономической составляющей.

КСТАТИ

Оставить свои предложения по улучшения транспортной системы города можно здесь.