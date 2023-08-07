66 процентов владимирцев недовольны работой общественного транспорта

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В июле социологи ЦУР провели исследование, посвященное качеству транспортного обслуживания во Владимире. Опрос проводили в социальных сетях.

Самым востребованным видом общественного транспорта стали автобусы. На них больше четырех раз в неделю ездят 57 процентов жителей областного центра. 29 процентов владимирцев чаще передвигаются по городу на троллейбусах. Любопытно, что Фрунзенский район стал самым популярным районом, откуда ездят люди, а Ленинский — куда они направляются.

67 процентов пассажиров «атакуют» автобусы до 9 часов утра, самый маленький пассажиропоток наблюдается днем, с 14 до 16 часов.

Еще один интересный и в то же время «говорящий» факт — владимирцы ждут транспорт в два раза дольше, чем добираются до места назначения. 41 процент пассажиров стоят на остановке в среднем 10-20 минут, 25 процентов — 5-10 минут, от 20 минут до получаса — 17 процентов опрошенных, больше 30 минут ждут 9 процентов жителей.

Теперь о комфортности самой поездки. 66 процентов пассажиров недовольны условиями, 26 процентов владимирцев все устраивает, 8 процентов затруднились ответить. При этом 15 процентов респондентов отметили, что ситуация с перевозками улучшилась за последний год, а вот 35 процентов владимирцев никаких положительных изменений не заметили.

В среднем пассажирскими перевозками удовлетворены 53 процента жителей областного центра. Они говорят о доступности и состоянии остановок, удобстве оплаты проезда и вежливости водителей и кондукторов.

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Не удовлетворены качеством транспорта 42 процента пассажиров. Они отмечают, что перевозчики не соблюдают график и интервал движения, дороги разбиты, в салоне автобусов часто грязно, а водители не соблюдают правила дорожного движения. Также владимирцы говорят, что на маршруты выходят старые и сломанные автобусы, а температура в салоне оставляет желать лучшего. Особенно это заметно в жару. Многие автобусы не имеют кондиционеров, но при этом окна и люки закупорены, а печка при этом работает!

По мнению жителей Владимира, для улучшения ситуации необходимо увеличить количество транспорта на маршрутах, ужесточить контроль за соблюдением расписания, купить новые автобусы и троллейбусы, увеличить количество рейсов вечером, а также тщательнее проверять состояние транспорта. Кроме этого, владимирцы предлагают создать новые маршруты, сделать выделенные полосы для общественного транспорта, ужесточить контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения.

Данные опроса уже предоставили главе города Дмитрию Наумова. По его словам, будет проведено совещание с перевозчиками, а также выработаны предложения по улучшению транспортного обслуживания.