На автобусные маршруты «Владимира» вышли «Волгабасы» с «завалинкой»

Всего во Владимире теперь 70 "Волгабасов". Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В рамках большой закупки транспорта для городских линий в муниципальный «Владимирпассажиртранс» поступила крупная партия новой техники. В общей сложности купили 100 автобусов, причем 70 из них оказались теми самыми «Волгабасами».

Сюрприз

К сожалению, горожане сохранили об этих автобусах не лучшие воспоминания — впервые они появились во Владимире в 2014 году, и сразу обнаружили ряд недостатков: зимой в «Волгабасах» оказалось холодно, а летом из всех щелей текла дождевая вода. Вдобавок пассажиры то и дело жаловались на плохие тормоза, из-за которых постоянно кто-то падал. В конце концов, «Волгабасы» начали ломаться и даже гореть, и до нынешних времен из тех партий не «дожил» ни один.

Поэтому новая закупка «Волгабасов» стала для горожан как минимум сюрпризом. Впрочем, многие надеялись, что за минувшие годы завод провел работу над ошибками, и теперь техника стала лучше. И вот, 31 августа стало известно, что в город поступили последние 10 автобусов в рамках договора. В мэрии эту информацию подтвердили.

- Теперь все 100 машин получены, как дизельные, так и газомоторные. Но на линии пока не все, так как проходит процесс оформления, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

А пока мы решили сами прокатиться на новеньком «Волгабасе» и сравнить их с «прародителями», а заодно и с новыми троллейбусами, которые мы испытывали на прошлой неделе.

Тепло в салон

Если минский троллейбус «подкрадывается» к остановке почти бесшумно, то о «Волгабасе» такого не скажешь — мотор и глушитель тут настолько звучные, что слышно их, как говорится, за версту. По звуку похоже, будто к вам приближается не автобус, а грузовой электровоз ВЛ-80. Увы, но это оказалось не единственным недостатком нового «Волгабаса».

Общий вид на салон. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На первый взгляд салон ничем принципиально не отличается от салонов других современных автобусов и того же троллейбуса «МАЗ», однако в нос сразу бьет неприятный запах дешевого пластика, которым тут отделан салон. Здесь из него состоят накладки на стенах и сиденья.

Сиденья жесткие. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Говоря о сиденьях, стоит отметить, что кресла оказались жестче тех же троллейбусных. Проехать пару-тройку остановок на них вполне можно, но переезд из микрорайона 8-ЮЗ до «Глобуса» утомил настолько, будто проехать пришлось как минимум в другой город.

Еще один любопытный факт — в новых «Волгабасах» полностью отсутствуют задние сиденья. Если точнее — вместо них там сделано нечто вроде пластмассовой завалинки, на которую садится молодежь.

Впрочем, не больше комфорта и на тех креслах, что установлены рядом с задней дверью — прямо за ними располагается закрытый двигатель, который существенно греет и сам кожух и все, что находится рядом. Зимой это будет плюсом, но летом поездка на горячем сиденье становится дискомфортной.

Эта завалинка может привлечь только молодежь. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Табло «Стоп»

Кстати, в новом «Волгабасе» совершенно невозможно понять, есть там кондиционер или нет. О его присутствии говорит лишь вентиляционная решетка посередине салона, но никаких предупреждений, как в троллейбусе «МАЗ», найти не удалось.

Что до форточек, то их здесь немного – всего пара штук с каждой стороны, и находятся они ближе к передней части. Люк в потолке тоже имеется, но всего один и расположен так высоко, что дотянуться до ручек проблематично.

Люк в салоне один и высоко. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В отличие от новых троллейбусов, в «Волгабасе» вы не найдете розетки для зарядки гаджетов, зато на поручнях имеются кнопки для предупреждения об остановке. При нажатии на нее загорается табло «Стоп» прямо за кабиной водителя. Для чего это табло нужно в салоне, непонятно.

К поручням в целом нареканий нет, не считая тех, что находятся в центральной части. Дотянуться до них человеку невысокого роста просто невозможно.

Вообще разницы между моделями, которые курсировали по Владимиру раньше и которые курсируют сейчас, незаметно. В том числе это касается и самого хода автобусов. Волгабасы» едут «жестковато» и тормозят довольно резко, так что за поручни лучше держаться.

Из плюсов — стекла здесь не имеют зазоров, хотя резиновых уплотнителей на них нет, да и в дверях не видно дыр, через которые зимой задувал морозный воздух.

В целом ощущения от поездки сложились двоякие. С одной стороны, новые автобусы это хорошо. С другой стороны, не оставляет ощущение, что «Волгабас» - это лишь не очень удачная копия того же троллейбуса «МАЗ» - вроде бы все одинаковое, но ехать менее комфортно и приятно. Впрочем, о качестве этих машин можно будет объективно судить только через некоторое время.