На улицы Владимира вышли троллейбусы с USB-розетками и кондиционерами

Троллейбус "МАЗ" на остановке "ВЭМЗ" Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Четыре новеньких троллейбуса несколько недель назад поступили в депо муниципального перевозчика «Владимирпассажиртранс» и буквально несколько дней назад вышли на линию. Мы сами решили проверить эти машины, и отправились в поездку.

Легкий гул

Начальной точкой маршрута стала конечная остановка троллейбуса №7 «ВЭМЗ» на улице Электрозаводской. Сюда заводчане традиционно приезжают на работу и отсюда же разъезжаются по домам.

Почти бесшумно из-за угла выехал красный «МАЗ» и плавно подкатил к остановке. Тут же двенадцать пассажиров разместились на сиденьях.

Проход в салоне достаточно широкий, но подиумы для сидений высоки Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Сразу бросается в глаза тот факт, что троллейбус низкопольный, а его салон выполнен наподобие автобусного — тут есть даже задний ряд мест. При этом большинство сидений сдвоенные, но имеются и одинарные. Все они сделаны из пластика и, в отличие от автобусов, имеют более мягкое сиденье, а ручки покрыты свежей мягкой резиной, за которую удобно и приятно держаться.

Неприятного шума в пути почти нет, если не считать легкого гула, издаваемого электродвигателями. Причем он совсем не похож на звуки, издаваемые более старшими «коллегами» новеньких троллейбусов.

На верхней консоли салона висит надпись, предупреждающая о работе кондиционера. И действительно, внутри троллейбуса температура приятная, хотя климат тут обеспечивается и самыми заурядными форточками, которых здесь вполне достаточно — одна есть даже на заднем ряду сидений. Так что, в отличие от большинства современных автобусов, в жару даже при выключенном кондиционере здесь будет не очень душно.

Сиденья похожи на те, что устанавливают в автобусах, но здесь они мягче Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Подиум

Однако мои радужные мысли прервал заводчанин Василий.

- Обрати внимание на поручни. Если едешь стоя, то держаться за них невозможно, - посетовал молодой человек.

И действительно — желтые поручни в «МАЗе» расположены как вертикально, так и горизонтально. И если к первым вопросов нет, то вторые Минский автозавод зачем-то задрал так высоко, что ухватиться за них даже человеку среднего роста сложновато. Точно такой же «косяк» наблюдается и с люками на крыше — ручки расположены на столь внушительной высоте, что открыть их можно лишь забравшись на подиумы, на которых стоят сиденья.

Кстати, о подиумах — тут они тоже чрезмерно высоки, поэтому пожилые люди с трудом забираются на верхотуру, но еще более сложен спуск.

- Новая конструкция, ничего не поделаешь, - улыбаются пенсионеры. - Но вообще хорошо, что троллейбусы пришли, давно пора.

Тут же в ручки вмонтированы кнопки «стоп» для связи с водителем, а кое-где имеются USB-розетки, причем все они функционируют, о чем говорит горящий синий индикатор под крышечкой. Так что в дороге можно, например, зарядить телефон.

USB-розетка Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В целом же машина идет плавно, без рывков, а коридор салона достаточно широк, чтобы два человека могли совершенно спокойно разойтись. Почти под каждым левым стеклом висят молоточки, чтобы выбить стекло на случай аварии, что говорит о достаточно высоком уровне безопасности.

С точки зрения удобства

Экипаж нашей машины подтвердил, что действительно по ходовым качествам этот троллейбус лучше своих «отцов» и «дедушек».

- Идет более плавно, водительское сиденье регулируемое, удобное, да и по скорости чуть получше, - признается водитель.

А кондуктор сетует, что пожилым людям действительно сложно забираться на сиденья — пожалуй, это пока самый серьезный недостаток минских троллейбусов с точки зрения удобства пассажиров.

- Еще очень близко стоят друг напротив друга сиденья, людям приходится боком садиться, - говорит кондуктор. - И мое рабочее место здесь никак не обозначено, приходится занимать обычное сиденье. Но в целом машина тише и нет шума компрессора.

Впрочем, другие водители «Владимирпассажиртранса» пока говорят о «МАЗах» с осторожностью.

- В любом случае, пока еще рано говорить о том, хорошие они или плохие. На наш взгляд, лучше старого-доброго «ЗиУ» ничего еще не придумали, - улыбается водитель Александр. - Вот эти машины неприхотливые в эксплуатации и простые в ремонте, а на новую технику посмотрим.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В городе пошли слухи, что один из новых троллейбусов якобы уже ломался, но в мэрии Владимира заверили, что никаких нареканий к машинам нет.

- Пока впечатления от их работы только положительные. Не исключаем, что какие-то сбои могли возникнуть, ведь машины недавно пришли с завода и сейчас, условно говоря, проходят процесс обкатки, но скоро обнаруженные недостатки устранят, - рассказал официальный резюмировал горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

А пока жители и гости города сами могут протестировать новые троллейбусы. Сейчас они курсируют на маршрутах №1, №5, №7 и №8.