В Коврове полностью открыли движение по обновленному Павловскому мосту

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Хорошая новость не только для жителей Коврова, но и для многочисленных водителей, следующих через город оружейников — 2 сентября состоялась церемония открытия движения по мосту, проходящему над железной дорогой и соединяющем южную и северную части города. В народе этот путепровод известен, как Павловский мост.

Опасность в центре города

Находится он на проспекте Ленина, который является одной из главных улиц Коврова. Движение здесь очень интенсивное. Разговоры о том, что построенный в 1960-е годы путепровод пришел в очень плохое состояние, велись давно, и в 2016 году мост признали аварийным. Однако долго власти города и региона не могли изыскать средства на проведение ремонтных работ.

По факту проезд через Павловский мост стал просто опасен, особенно с учетом того, что под ним проходит магистраль Горьковской железной дороги между Москвой и Нижним Новгородом, где курсирует масса поездов. Вкупе с машинами это создавало большие нагрузки на конструкцию.

Наконец, в 2022 году деньги были выделены. На тот момент речь шла о сумме в 315 миллионов 119 тысяч рублей, однако в конечном итоге эта цифра увеличилась до 360 миллионов.

Подрядчиком стала компания из Нижегородской области ООО «Мостостроительная фирма МПФ», и весной 2022 года первые строители вышли на Павловский мост. Окончание ремонта определили ноябрем 2023 года.

«Газель» против ворот

С этих дней у ковровчан начались настоящие приключения. Связанны они были с тем, что из-за ремонта моста пришлось перекраивать движение общественного транспорта, да и на личных и грузовых машинах добираться из одного конца города в другой стало проблематично.

В ходе обследований было установлено, что опоры путепровода менять не требуется, поэтому основной фронт работ затронул перекрытия — балки и лежащие на них плиты. Все это пришлось снимать и монтировать новые элементы. А чтобы в городе не случился транспортный коллапс, власти решили чинить мост последовательно — сперва перекрыть движение по левой части, затем по правой, что и было сделано.

Однако 28 июля того же года замглавы администрации города Коврова Амангельды Куандыков отправился на осмотр путепровода и с удивлением обнаружил, что разрушения одной из опор стали почти критическими. Движение перекрыли полностью, а на место вызвали экспертов, которые провели расчеты и выяснили, что максимальная нагрузка на балку не должна составлять более 4 тонн. В противном случае вся конструкция может рухнуть. Вдобавок потребовалось укрепить одну из опор моста.

Это привело к тому, что движение грузовиков и троллейбусов на Павловском мосту прекратили полностью. Властям пришлось договариваться с перевозчиками, дабы те пустили по путепроводу легкие маршрутки взамен троллейбусов.

Затем была долгая «война» с большегрузами — несмотря на запрет, те норовили проскочить, создавая большие опасности. Для исправления ситуации пришлось даже выставлять наряды ГИБДД.

Наконец, в мэрии Коврова нашли выход — установили с обеих сторон моста специальные ворота, ограничивающие высоту проезжающего транспорта, но тут случилась новая напасть — в этих воротах то и дело начали застревать «Газели», водители которых наивно надеялись проскочить. Доходило до того, что градоначальники лично ходили контролировать, как транспорт курсирует через путепровод, а в народе начали слагать на эту тему шутки. На просторах интернета даже появилась карикатура, изображающая рыцаря, который на «Газели» вместо лошади штурмует ворота Павловского моста.

Подарок жителям

Трудностей добавлял и тот факт, что часть работ приходилось проводить исключительно при полной остановке движения, в том числе пешеходного, поэтому приходилось почти ежедневно уточнять графики перекрытия путепровода. Эти графики то и дело нарушались по причине того, что зависели они от Горьковской железной дороги, нередко сообщающей о своих «окнах» в движении буквально в последний момент.

Тем не менее, подрядчики не подвели, и уже 18 июня 2023 года начальник управления городского хозяйства администрации Коврова Юрий Горюнов уведомил, что Павловский мост могут открыть не в ноябре, а уже в начале сентября.

И действительно, 2 сентября, в день 245-летия Коврова, обновленный путепровод был торжественно открыт в присутствии высокопоставленных гостей и простых жителей города.

- Было много проблем, полтора года жителям приходилось мириться с неудобствами. Нам пришлось потерпеть и было ради чего – сегодня мы открываем капитально отремонтированный путепровод, - резюмировала глава горадминистрации Коврова Елена Фомина.

С этого дня жизнь ковровчан вернулась в привычное русло, а автобусы и троллейбусы поехали обычными маршрутами.