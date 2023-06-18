В Коврове ремонт Павловского моста ведется с опережением графика

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщил в ходе пресс-конференции начальник управления городского хозяйства администрации города Коврова Юрий Горюнов, правую сторону моста уже полностью отремонтировали и пустили по ней транспорт.

С левой стороны на финальную стадию вышел монтаж перекрытий — специалисты смонтировали 40 балок, а оставшиеся две будут смонтированы в ближайшее время. Сразу после этого мост не придется перекрывать полностью, при необходимости на нем организуют реверсивное движение.

В целом капитальный ремонт Павловского моста идет с опережением графика, и если все пойдет по плану, то уже к 1 сентября по нему могут пустить троллейбусы.

Напомним — плановый срок окончания ремонта Павловского моста обозначен ноябрем 2023 года. Он находится на проспекте Ленина над путями Горьковской железной дороги и соединяет северную и южную части города. В связи с проведением ремонтных работ движение по нему пришлось ограничить.