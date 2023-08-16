Во Владимире приют для животных не успеют построить в 2023 году

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Одна из самых острых проблем во Владимирской области связана с бездомными животными, а точнее с отсутствием муниципального приюта. Однако зимой прошлого года чиновники обещали закрыть этот вопрос. На проектирование приюта было выделено два миллиона рублей. Рассматривалось несколько вариантов площадок. В итоге остановились на участке в районе улицы Мещерская, которая находится в промзоне города.

Построить приют обещали в 2023 году, однако, похоже, дата сдвигается. Как рассказал в прямом эфире ЦУРа вице-губернатор Александр Ремига, сейчас все находится на стадии выхода готовой документации.

- Надеемся, что в этом году мы проведем конкурсные процедуры по поиску подрядчика на строительство приюта на 300 животных. В первую очередь, будем заниматься отловом и чипированием животных, а также проведением необходимых процедур, - отметил Александр Ремига.

Александр Ремига. Скрин с видео

Здание должно быть одно- или двухэтажным с помещениями для кошек и собак, а также сотрудников. Кроме того, территория приюта будет поделена на зоны: административно-бытовую, производственную (приемную, смотровую, карантинную), содержания животных с площадкой для выгула, хранения сырья с подстилками и обеззараживания органических отходов. Приют обнесут двухметровым забором с цоколем, по периметру высадят кусты и деревья. На въезде и выезде установят дезинфекционный барьер.

Кроме того, в планах регионального Правительства — строительство еще двух питомников. Сейчас для них подыскивают подходящие места. Они должны быть построены в течение полутора — двух лет. Также должны привести в порядок приют в Гусь-Хрустальном, средства на это уже выделены и получены местной администрацией.

Что до Владимира, то пока основным местом размещения бездомных животных остается приют «Валента», который вовсю готовится к переезду в новое место — в районе ТЭЦ-2. Туда перевезут всех собак. Что касается старого помещения, то в нем сотрудники приюта намерены уже зимой провести ремонт, и переквалифицироваться на стерилизацию кошек. Соответствующее соглашение уже заключено с областным центром ветеринарии.

- Подписали договор по поводу отлова, стерилизации и передержки кошек. Будем ставить стерилизованным клеймо на ухе, чтобы потом было легче работать. Сейчас в домах в городе просто множество бездомных собак и кошек, этим нужно заниматься. Вот такое у нас будущее, - рассказала руководитель приюта «Валента» Валентина Сокова.

КОНКРЕТНО

Центр ветеринарии Владимирской области организует работу по отлову и стерилизации бездомных животных. Заявки на отлов можно оставлять по телефонам 8 (4922) 33-55-42 и 60-16-29. В ней необходимо указать место нахождения безнадзорных животных, их количество и приметы.