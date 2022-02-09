Приют для животных во Владимире построят в 2023 году

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Вопрос строительства приютов для животных по-прежнему остается больным. В течение пяти лет в регионе планируют создать три приюта — во Владимире, Коврове и Муроме. Однако найти подходящий для этих целей участок не так-то просто.

- Мы столкнулись с проблемой подбора участка. Оказалось, что существует много ограничений — градостроительного, природоохранного, санитарного характера. Мы отобрали несколько вариантов, и на прошлой неделе была достигнута договоренность с администрацией Владимира о предоставлении участка под капитальное строительство приюта. Рассматривали и участок в Суздальском районе, но там было много обращений от местных жителей, которые были против, - рассказал заместитель директора департамента ветеринарии Александр Григорьев.

В этом году ведомство должно провести изыскательские работы и подготовить проектно-сметную документацию, которая обойдется в два миллиона рублей. А уже в следующем году должно начаться само строительство. Окончательная стоимость пока неизвестна, но по приблизительным расчетам необходимо 40-70 миллионов рублей. Приют во Владимире будет расположен в районе улицы Мещерская на расстоянии 100-150 метров от жилой застройки. Таково требование федерального закона, поскольку юридически приюты относятся к промышленной зоне.

- Первый приют мы закончим в следующем году и одновременно запустим работы над двумя другими проектами, - подчеркнул Александр Григорьев.

Непростая ситуация сложилась в муниципальном приюте в Гусь-Хрустальном, который создали десять лет назад по решению суда. Бюджетных средств практически не выделяется, финансами помогают неравнодушные жители и волонтеры. Сегодня больше 400 собак и кошек могут остаться без крыши над головой. Вольеры забиты и кормить хвостатых постояльцев нечем.

- Насколько я знаю, проблемы сейчас решаются администрацией города, но департамент ветеринарии будет вырабатывать решения о возможной помощи приюту, - лаконично ответил Александр Григорьев.

Что касается отлова бездомных животных, то в прошлом году от жителей региона поступило больше 1300 обращений. Было отловлено и чипировано 2090 собак. После этого они вернулись на улицы.