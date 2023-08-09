Владимирский приют «Валента» победил в суде, но собаки все равно переедут

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

После года разбирательств суд встал на сторону «Валенты» и отказал жительнице Владимира Нине Котковой в ее иске. Женщина требовала закрыть одноименные клинику и приют, по вине которых жители ближайших домов не могли нормально отдыхать из-за лая собак и якобы даже страдали от крыс и нечистот.

Собачья судьба

По сути, «Валента» оказалась единственным во Владимире местом, где до недавнего времени принимали бездомных собак и даже кошек, причем не только содержали их, но и оказывали квалифицированную ветеринарную помощь. Однако местные заявили, что собаки слишком часто и громко лают, от их экскрементов дурно пахнет, а в районе якобы опять же из-за приюта завелись крысы.

В конце июня 2022 года жительница улицы Почаевской Нина Коткова обратилась с иском во Фрунзенский районный суд, который в декабре заочно удовлетворил его, дав «Валенте» время до сентября, чтобы съехать на новое место. Это решение обескуражило многих неравнодушных горожан, однако «Валента» воспользовалась правом отмены заочного решения, и дело отправилось на новое рассмотрение. На этот раз помощь волонтерам вызвались оказать представители регионального отделения Ассоциации юристов России во главе с руководителем Владимирского филиала РАНХиГС, заместителем председателя областного Заксобрания Вячеславом Картухиным.

Впрочем, руководитель приюта Валентина Сокова и ее сотрудники особо не надеялись на победу и не без труда нашли себе новое место в районе ТЭЦ-2, куда было решено перевозить собак. На старом месте Валентина Сокова планировала оставить лишь клинику, да и то при условии, что разрешит суд.

Валентина Сокова. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Каково же было удивление, когда 4 августа судья Фрунзенского райсуда Татьяна Жемерова отказала Нине Котковой в удовлетворении иска к приюту. Этому предшествовало проведение очередной экспертизы, однако в суде пока не стали уточнять, что именно стало поводом к такому решению, пообещав дать подробности после изготовления резолютивной части. Для «Валенты» это значит одно — их оставляют в покое, и срок выезда до сентября автоматически снимается.

Перейдут на кошек

Руководитель приюта не скрывает радости и говорит, что решением удовлетворена.

- Дело за год выросло до трех томов, и вдруг судья говорит, что претензии к Центру животных «Валента» являются недействительными. Мы сами были ошарашены таким решением. Ни та, ни другая сторона не ожидали этого. А буквально перед уходом судья добавила, что претензии нужно предъявлять администрации, а не нам, - рассказала Валентина Сокова в беседе с «КП-Владимир».

Руководитель приюта добавила, что ее оппонент Нина Коткова в последнее время была настроена еще более решительно, и заявила, что мешают ей не только собаки, но даже и кошки, потребовав вовсе исключить из устава «Валенты» слово «приют».

Как бы то ни было, суд эти доводы не принял. Сама Валентина Сокова полагает, что неожиданному решению во многом способствовала квалифицированная помощь.

- У нас был замечательный адвокат Алексей Гужов, который все это время помогал нам безвозмездно. Большую помощь оказали также юристы России в лице представителей РАНХиГС. Благодаря этому коллективу получился положительный эффект, - говорит глава «Валенты». - Но собак мы в любом случае перевезем, так что никакого шума больше не будет. Пока конкретных сроков нет, потому что переезд будет постепенным.

Что касается старого помещения, то в нем сотрудники приюта намерены уже зимой провести ремонт, и переквалифицироваться на стерилизацию кошек. Соответствующее соглашение уже заключено с областным центром ветеринарии.

- Подписали договор по поводу отлова, стерилизации и передержки кошек. Будем ставить стерилизованным клеймо на ухе, чтобы потом было легче работать. Сейчас в домах в городе просто множество бездомных собак и кошек, этим нужно заниматься. Вот такое у нас будущее, - объяснила Валентина Сокова.

Проигравшая суд Нина Коткова не скрывает своей досады. Она намерена во что бы то ни стало обжаловать решение первой инстанции.

- Я просто поняла, что у нас в стране беспредел. Закон как дышло, так и напишите. Последней экспертизой доказано, что имеются нарушения санитарной нормы. Так что если надо, дойдем до Москвы, мы это дело так не оставим, - не скрывает возмущения истица. - Целый год судились, и судья не знала, что виновата администрация?

Так что пока говорить об окончании этой истории рано. В любом случае, у «Валенты» теперь есть законное время на перевозку собак в новое место и приведение в порядок старого помещения, чем волонтеры и займутся. А жителям ближайшей округи очень скоро собаки больше никогда не будут докучать своим лаем независимо от того, какие решения примут в новых судах.