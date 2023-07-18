Во Владимире подрядчики просрочили ремонт на улице Чапаева

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Состояние дороги на улице Чапаева в последний год не ругал только ленивый владимирский водитель. Многочисленные ямы и колдобины довели до того, что у некоторых машин ломались подвески. В мае долгожданный ремонт начался, и завершить его должны были 15 июля.

В течение трех месяцев во Владимире должны были отремонтировать сразу две улицы — Чапаева и соседствующую с ней через дорогу улицу Крайнова. Обе пришли в плохое состояние и требовали серьезных работ.

Надо сказать, что на Крайнова делавшие ремонт рабочие пропали уже более недели назад, причем оставили улицу в таком состоянии, что понять до конца невозможно: то ли ремонт завершен, то ли бригада еще вернется «штопать» недостатки. На месте осталась пара дорожных знаков, пластиковые блоки, а также груда неиспользованного бордюрного камня. На стыках с тротуарами местами видно щебенку, а соединения с дворовыми территориями образовали подобие трамплинов. Не говоря уже о колодцах, многие из которых оказались похожи на выросшие после дождя грибы, торчащие то тут, то там из проезжей части.

Улица Крайнова. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Все работы на улице Крайнова тоже должны были завершить к 15 июля, причем подрядчики заверяли, что все успеют.

Двоякое впечатление оставляет и улица Чапаева. Во-первых, бросаются в глаза все те же пластиковые блоки на участке, выводящем к проспекту Ленина. Здесь вообще дорога явно «сырая» - имеются неровности на стыках, местами видно щебень, а кое-где остались даже колдобины. На отдельных участках пластиковые блоки все еще перегораживают проезд в местах, где чинили колодцы. Кажется, что дорожники уложили полностью только один слой асфальта, а второй выполнили лишь на половину — приблизительно на середине он резко обрывается. Причем временные дорожные знаки гласят, что ремонт еще не закончился.

Впрочем, на основном протяжении улица Чапаева все же приятно преобразилась — жуткие ямы ушли в прошлое, а на самом проблемном участке больше не будут образовываться лужи, в которых машины ломали колеса.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В мэрии Владимира на вопрос о ремонте на улицах Чапаева и Крайнова ответили, что приемку работ пока не проводили.

- Работы на улице Чапаева еще не завершены. Дело в том, что около двух недель никого на объекте не было, так как подрядчики взяли довольно много контрактов и не рассчитали свои силы, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

Власти города добавили, что в самое ближайшее время подрядчики в лице ООО «Владавтодор» должны вернуться на улицу Чапаева и завершить ремонт окончательно. Что до улицы Крайнова, где заняты другие строители, то градоначальники затруднились оперативно ответить на вопрос о ее состоянии.

Очевидно, к нарушителям контракта будут применяться санкции, однако пока об этом речь не ведется.