Во Владимире ремонт на улице Чапаева задерживают из-за ливневки

Улица Чапаева. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В течение последнего полугодия владимирские водители ежедневно жаловались на состояние дорожного полотна на улице Чапаева, которое, в конце концов, оказалось разбито настолько, что у некоторых автомобилей вырывало подвески. Городские власти дали обещание начать ремонт с приходом первых теплых дней.

Дорога против подвески

Если конкретнее, градоначальники пообещали начать ремонт на Чапаева после майских праздников. В этот же срок обозначили приведение в порядок и проблемной улицы Крайнова, находящейся напротив нее через проспект Ленина.

В апреле состоялись электронные торги по выборам подрядчиков, и ремонт дороги на улице Чапаева достался компании ООО «Владавтодор», а улицу Крайнова передали предпринимателю ИП Сираканян. В первом случае начальную цену контракта с 19 миллионов 600 тысяч рублей сбили до 17 миллионов 592 тысяч, во втором — с 6 миллионов 300 тысяч до 5 миллионов 700 тысяч рублей. Сроки работ по обеим улицам обозначили одинаковые — с 15 мая по 15 июля 2023 года.

Владимирские водители вздохнули с облегчением и перестали атаковать мэрию жалобами, искренне понадеявшись, что к началу лета ремонт если не завершат, то, во всяком случае, начнут точно. Особенно все ждут приведения в порядок улицы Чапаева, которая де-факто стала связующим звеном между новой развязкой от района 8-ЮЗ до проспекта Ленина, как бы дублируя Верхнюю Дуброву.

Но прошли майские праздники, затем и вторая половина мая, а за ней и первая неделя июня, однако никаких работ на улице Чапаева так и не началось. Что до Крайнова, то на ней пару недель назад срезали старый асфальт, и до 5 июня дорожной техники и рабочих там замечено не было.

Улица Крайнова. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Нас что, обманули? - возмутились автомобилисты Владимира. - Улица Чапаева становится все хуже, май уже прошел, а мы все еще ломаем на колдобинах подвески.

Другие водители лишь махнули рукой, мол, вполне ожидаемо.

Рабочих нет, но работы ведутся

О плохом состоянии полотна на улице Чапаева мы писали несколько раз, пока лежал снег. Теперь он сошел, а старые-добрые ямы так и остались на своих местах. Более того, некоторые колдобины за это время выросли до неприличных размеров.

Водители грузовиков и внедорожников худо-бедно минуют эти препятствия, а вот водителям обычных «недоприводных» легковушек достается сильно — они жмутся к обочинам, но все равно то и дело норовят провалиться то тут, то там.

Примечательно, что согласно условиям контракта на Чапаева подрядчики обязаны не только положить новый асфальт на проезжую часть на площади 6420 квадратных метров, но и починить тротуары, обновить подход к пешеходному переходу и восстановить почвенно-растительный слой. Иными словами, речь идет о капитальном ремонте. Контракт предусматривает, что сдать объект до 15 июля возможно, а вот позже никак нельзя. И если на Крайнова хотя бы срезали асфальт, то тут вообще не ступала нога рабочего. Хватит ли дорожникам месяца на все про все — вопрос риторический.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В мэрии Владимира подтвердили, что на улице Чапаева произошла некоторая заминка.

- Сперва будут вестись работы по обустройству ливневой канализации на улице Сперанского. И лишь после этого начнется ремонт дорожного полотна на Чапаева, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

Власти не называют конкретные сроки ни по ливневой канализации, ни по ремонту самой улицы Чапаева, но заверили, что работы начнутся «в самое ближайшее время».

Что до улицы Крайнова то, по официальным данным мэрии, простоя там и вовсе нет, а работы на самом деле «ведутся». И действительно, 5 июня у дома №48 по проспекту Ленина несколько рабочих на тракторе начали снимать бордюрный камень.

- Начало работ несколько задержали, так как произошла заминка с брусчаткой. Не могли определить, следует ли ее заменить, или оставить прежней. Теперь все решилось, так что к сроку уложимся, - заверил руководитель фирмы-подрядчика Сирак Сираканян.

Но только время покажет, уложатся ли действительно оба подрядчика в срок. Мы обязательно будем следить за развитием событий.