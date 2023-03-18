Во Владимире улицу Чапаева полностью приведут в порядок весной

Результаты ямочного ремонта сейчас находятся под водой. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Владимирцы продолжают возмущаться состоянием улицы Чапаева, которая разбита практически полностью. А ведь она связывает улицы Сперанского и Михайловскую с проспектом Ленина. Однако после пресс-конференции губернатора Александра Авдеева, состоявшейся 15 марта, там заметили дорожников, проводивших ремонт.

Тут стоит вспомнить, что было на пресс-конференции. Когда речь зашла о ремонте дорог в Юрьевце (упоминалось, что микрорайон задыхается от пробок), несколько журналистов напомнили Авдееву, что Юго-Западный район тоже задыхается. А всему виной состояние улицы Чапаева, которую мало того, что не расширили, что сводит на нет строительство развязки, так еще и довели до такого состояния, когда машина может элементарно остаться без колес. Как раз 14 марта так и произошло.

Александр Авдеев пообещал уведомить о проблеме городские власти. И практически сразу же на улицу Чапаева выехала коммунальная техника. Владимирские водители, проезжавшие там вечером 16 марта, заметили, как сотрудники Центра управления городскими дорогами засыпают щебнем самые крупные ямы. Скоро снимки этой работы появились в соцсетях.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Часть водителей обрадовалась, но не все горожане разделяли их радость. Одни заметили, что кидать щебень в пруд (лужей это уже не назвать) на проезжей части просто бессмысленно, а другие вспоминали, что без расширения улицы все эти действия не сильно помогут.

Как бы то ни было, утром 17 марта никаких ремонтных работ на месте уже не проводилось. Более того, по сравнению с нашим выходом на улицу Чапаева три дня назад стало еще хуже — местами машины с грохотом бьются нижней защитой и бамперами о края подводных колдобин, иные застревают на скользких буграх в попытке разъехаться со встречным потоком, а другие объезжают крупные куски асфальта, лежащие прямо посреди проезжей части.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В мэрии Владимира не стали отрицать тот факт, что дорога находится в крайне ужасном состоянии.

- Улица Чапаева планируется к ремонту целиком. Это будет к началу ремонтного сезона. Пройдут торги, установится хорошая погода, и начнем делать. Конечно, ездить по ней просто невозможно, и таких участков в городе немало, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Что до проводившегося накануне ремонта, в мэрии ответили, что это действительно была попытка хоть как-то улучшить ситуацию. Но вмешался погодный форс-мажор.

- Пытались провести работы в формате ямочного ремонта. Но поскольку начался мощный снегопад, работы пришлось свернуть, потому что хотя технологии позволяют работы при минусовой температуре, но не в такой снег, - объяснил Александр Карпилович.

Тем не менее, мэрия заверила, что в течение весны, покуда готовится большой ремонт, улицу Чапаева продолжат латать в отдельных местах.

Что касается ее расширения, то в ближайшей перспективе ждать его не стоит. В мэрии объяснили, что на все это требуется время, тем более, что придется решать вопрос с компенсациями для жителей частных домов, стоящих вдоль дороги, а на это уйдет время.

Так что сейчас водителям лучше выбирать альтернативные пути объезда.