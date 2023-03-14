Владимир может затопить в случае массового таяния снега из-за оттепели

Ситуация на улице Чапаева. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Соцсети Владимира в воскресенье пестрили сообщениями горожан о том, как они боролись с последствиями первой серьезной оттепели.

Озера районного масштаба

Водители сообщали, что на бульваре художника Иванова из-за забитой ливневки прямо на изгибе дороги, ведущей к трассе М-7, образовалась гигантская лужа. А на улице Разина жители местных домов жаловались на месиво из снежной крошки и льда, под которым притаилась талая вода.

- На улице так скользко, что не представляю, как буду добираться в понедельник до работы. Но если бы только это — воды местами по колено, но ливневок нет, - сокрушался житель Владимира Роман в воскресенье вечером.

Тем временем, жалобы на лед и воду поступали с улиц Большая Нижегородская, улицы Центральная микрорайона Коммунар, где образовалось целое озеро, из микрорайона Оргтруд и множества других мест столицы региона.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

А ночью воду подморозило, и водители с удивлением заметили, что центральные дороги не обработаны.

- Затормозил на Большой Московской перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода, а машину потащило юзом. Хорошо, что скорость совсем низкая была. Но это говорит о том, что на проезжей части голый лед, - возмутился автолюбитель Владимир.

Точно такие же жалобы поступили с улицы Верхней Дубровы, где водители возмущались еще и огромной пробкой, скопившейся утром. Во многом ее образованию автомобилисты оказались обязаны сложившейся ситуации на улице Чапаева, которая превратилась в непролазное месиво из луж и снега, в которых один автомобиль даже оставил колесо с подвеской. Из-за этого тут и образовался затор.

Как бы то ни было, факт остается фактом — город сперва поплыл, затем замерз, а днем 13 марта природа дала Владимиру передышку перед очередной оттепелью, второй раунд которой метеорологи пообещали на среду, 15 марта.

«Лужи местами образуются»

В горадминистрации областного центра рассказали, что природной передышкой хотя и воспользуются для уборки территории, но в полной мере предотвратить возможный «водный коллапс» вряд ли получится.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Очистка ливневок проводится ежедневно, а когда образуются большие лужи, у нас имеются две бригады «Владимирводоканала», выезжающие на откачку по заявкам жителей и по собственному графику. Работали они и 12 марта. Но если начнется массовое таяние снега, конечно, на все точки образования луж одномоментно они приехать не смогут, - признал официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

В мэрии заметили, что даже если количество бригад увеличить, это мало чем поможет, ведь только что убранную воду слихвой компенсируют снег и дождь. Вдобавок, подмерзшую за ночь ливневку снова придется очищать.

- Так что если массовое таяние произойдет, конечно, местами будут образовываться лужи, - резюмировал Игорь Ефремов и рекомендовал владимирцам отправлять соответствующие заявки на откачку воды в мэрию.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

А вот по поводу улицы Чапаева, которую давно уже обещали привести в порядок, в горадминистрации не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и рассказать, когда же здесь начнутся серьезные ремонтные работы. Также власти пообещали позже дать ответ на вопрос, интересующий многих водителей — будут ли расширять улицу Чапаева для проезда по ней от новой развязки на улице Сперанского до проспекта Ленина и появится ли на юго-западе города альтернативная Верхней Дуброве дорога к центру. Соответствующий запрос мы направили в мэрию столицы региона.

А владимирцам стоит доставать из шкафов резиновые сапоги. Пока это единственное средство для комфортного передвижения по весеннему городу.