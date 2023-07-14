Владимирская прокуратура подаст в суд из-за разрушающегося дома XIX века

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

О судьбе жильцов дома №67-В по улице Большая Нижегородская мы писали уже не раз. Кровлю дома отремонтировали так плохо, что после этого влага почти не покидает квартиры, а из фасада высыпаются кирпичи. При этом власти почему-то посчитали, что дом нельзя считать аварийным.

По статье «Мошенничество»

Сами жильцы постоянно жалуются на воду, которая во время дождя хлещет с потолков и даже в форточки с водосточных труб, а также на крыс и мышей, от которых страдают даже жильцы второго и третьего этажей. На первом этаже вообще уже почти никого не осталось — из-за плохого состояния квартиры пришлось расселять.

- Этот дом строили для сотрудников тюрьмы, - объясняет жительница третьего этажа Вера Потапова. - Муж работал в системе МВД, и нам в 1973 году тоже дали здесь квартиру. И почти все время были подобные проблемы.

В ответ на наши вопросы министерство ЖКХ региона дало ответ, что капремонт кровли проводился здесь несколько лет назад, причем принимала его серьезная комиссия, однако никаких нарушений не нашла. Тем не менее, почти сразу после приемки крыша потекла, и пришлось все переделывать. Но и это не помогло. Теперь того подрядчика нет, а власти пытаются найти выход из ситуации.

Вечером 12 июля стало известно, что прокуратура завершила проверку по ситуации в доме, которую начала после поднявшейся шумихи и обращения самих жильцов. А на следующий день помощник прокурора города Владимира Михаил Жуков лично прибыл на место, чтобы ознакомить людей с результатами своей работы.

Пока дожидались представителя надзорного ведомства, жильцы поделились последними новостями.

- Вчера нас вызывали в Следственный комитет, отобрали объяснения. Нам сказали, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», но других подробностей не приводили, - объяснил житель второго этажа Павел Борисов.

Жители дома согласны переехать. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Очевидно, речь идет о том самом скандале с ремонтом кровли, который сделан из рук вон плохо.

Спорное решение

Тем временем Михаил Жуков появился в дверях подъезда и с ходу достал документ за подписью городского прокурора. В нем говорится, что надзорное ведомство провело проверку и теперь обратится в пользу жителей в суд.

- Во время проверки мы выявили нарушения, с которыми межведомственная комиссия должна была признать дом аварийным, однако почему-то этого не произошло. Сейчас мы отберем заявления жильцов, после чего пригласим экспертную организацию для проведения более углубленного исследования дома. Налицо разрушение фасада, кирпичной кладки и наличие трещин, - объяснил помощник прокурора.

По словам Михаила Жукова, во время обследования надзорное ведомство обратило внимание не только на кровлю, на которой почему-то делают акцент почти все органы власти, а на все состояние дома в целом, и даже невооруженным глазом стало ясно, что жить тут дальше просто невозможно. Теперь через суд прокуратура будет оспаривать решение межведомственной комиссии.

Жильцы спросили представителя закона, что их ожидает дальше, на что получили ответ, что в случае удовлетворения иска смогут рассчитывать на благоустроенные квартиры в черте города не хуже тех, что имеют теперь. После этого до самого вечера жители дома №67-В один за другим писали заявления.

- Мы согласны переехать, лишь бы квартиры оказались не хуже, - резюмировали люди.

Тем не менее, пока в прокуратуре не называют точных сроков подачи иска — все зависит от экспертов, которых предстоит привлечь для проведения исследования. Мы продолжим следить за судьбой этого дома.