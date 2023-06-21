Власти Владимира не видят причин признавать аварийным разрушающийся дом XIX века

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На днях мы писали о судьбе жителей дома №67-в по улице Большая Нижегородская, которые страдают от постоянных и многочисленных протечек кровли, а также от общего состояния дома, где даже стены уже разрушаются.

И опять потекла крыша

Сами жильцы рассказали и показали нам вываливающиеся из стен кирпичи, разрушенные углы фасада, и многочисленные трещины и дыры в потолках. Первое и самое главное, без чего невозможно отремонтировать все остальное, это кровля. К сожалению, она пришла в настолько плохое состояние, что у жителей верхних этажей стены почти не высыхают. Из-за влаги страдают стены и фундамент.

В мэрии Владимира в ответ на наш запрос подтвердили, что капремонт кровли в злополучной трехэтажке действительно проводился в 2016 году силами подрядной организации ИП Храмов. Гарантийный срок после ремонта составил 85 месяцев, и начал свой отсчет с 6 октября 2016 года. Аналогичный ответ поступил и из Министерства ЖКХ Владимирской области.

- Приемка выполненных работ состоялась 26 августа 2016 года комиссией с участием представителей некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области», подрядной организации, организации, осуществляющей строительный контроль, органа местного самоуправления, управляющей организации и собственников помещений многоквартирного дома. По итогам комиссии составлен акт приемки, подписанный всеми членами комиссии без замечаний, - сообщила министр ЖКХ Владимирской области Елена Семенова.

Трудно сказать, почему у столь внушительной делегации специалистов не возникло ни единого вопроса по поводу качества кровли, но факт остается фактом: уже в 2017 году после жалоб жильцов в трехэтажку пожаловала новая комиссия, о чем также сообщили в МинЖКХ.

- В ходе комиссии выявлен ряд замечаний, которые были устранены подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств, - уточнила Елена Семенова.

И снова непонятно, как устранялись недостатки, потому что протечки продолжились. 16 января и 30 марта уже текущего года эти протечки официально зафиксировали в подъездах горемычного дома и в квартире №30.

И тут обнаружилось интересное. Оказывается, организации ИП Храмов с февраля 2022 года больше не существует, так что предъявлять претензии, по сути, некому.

- С целью решения сложившейся ситуации Фондом капремонта будет разработана проектная документация на выполнение ремонтно-восстановительных работ крыши данного дома. В настоящее время сотрудниками Фонда произведен обмер крыши многоквартирного дома, - резюмировала Семенова.

В министерстве ЖКХ добавили, что как только проект будет готов, Фонд капремонта объявит аукцион на выбор подрядчика, и работы по восстановлению кровли проведут до февраля 2024 года.

При этом жильцы говорили, что обсуждали с министерством и другие проблемы дома. Однако в Министерстве ЖКХ на наш вопрос о том, что будет делаться в доме помимо ремонта кровли, не ответили.

«Оснований нет»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В свою очередь, Инспекция государственного жилищного надзора Владимирской области отметила, что выдала Фонду капремонта по данному дому предписание. Не обошли вниманием и управляющую компанию. От нее потребовали, чтобы они сделали все, чтобы кровля не протекала, а также устранила «повреждения потолка и стен во втором подъезде дома».

Кстати, ранее мы писали о том, что руководитель управляющей организации МУП «ГУК» Дмитрий Немков уверен, что трехэтажку требуется признавать аварийной, и даже заявил об инициации совещания по этому поводу у профильного замглавы города. Вот только в мэрии не планируют признавать дом аварийным.

Оказывается, в 2022 году специализированная организация ООО «МиД проект» исследовала дом, и на основании итогов этого исследования городская межведомственная комиссия не нашла оснований для признания трехэтажки аварийной и подлежащей сносу или даже подлежащей реконструкции.

Как рассказали жильцы, за последние две недели к ним приезжали многочисленные делегации — общественники, депутаты, сотрудники прокуратуры и даже представители Следственного комитета. Будет ли от этих визитов эффект — пока сказать трудно.

Тем не менее, в прокуратуре Владимирской области проверка по доводам жильцов продолжается. Именно на нее больше всего жители и надеются, ведь если обнаружатся нарушения закона, то их обязаны будут устранить. А еще они надеются, что в ближайшее время не будет дождей.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как сообщили в СК России, история с трехэтажкой дошла до председателя СК Александра Бастрыкина, который поручил руководителю регионального Следкома Артему Кулакову провести по данному факту проверку и представить доклад о ее ходе и результатах, а также мерах, принимаемых по восстановлению жилищных прав граждан.