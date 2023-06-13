«Через дырку в потолке коты смотрят»: жильцы старой трехэтажки много лет не могут добиться ремонта

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Жители дома №67-В по улице Большая Нижегородская оказались в парадоксальной ситуации — их дом начинает буквально трещать по швам от сырости, а из стен выпадают кирпичи. Но с реконструкцией никто не торопится.

Незваные «жильцы»

Мы оказались далеко не первыми, куда обращались обитатели трехэтажки у Фрунзенского районного суда. Пожалуй, не обращались они как раз еще только в суд, потому что надеются решить вопрос без привлечения дорогих адвокатов — люди здесь не богатые.

- Я сюда въехал шесть лет назад, и таких проблем не было, - рассказывает один из самых активных жильцов дома Павел Борисов.

Молодой человек показывает на трещины и местами оголенную красную кирпичную кладку.

- Однажды стоял у крыльца, и прямо на голову кусочки кирпичей упали. Сперва даже не понял, откуда, а это со стен валится, - горько усмехнулся Павел и повел вокруг дома.

С обратной стороны все еще хуже — фундамент начинает рассыпаться на глазах. На углах кирпичная кладка разрушилась, и груды камней валяются то тут, то там. Сквозь образовавшиеся в стенах бреши в трехэтажку заходят новые «жильцы» - крысы и мыши. Местные говорят, что с первого этажа вообще почти всех расселили еще несколько лет назад, так как полы оказались едва ли не в воде. И действительно, сейчас на половине нижних квартир висят замки.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Куда только не обращались — и в прокуратуру ходил на днях, и в горадминистрацию, а в управляющей компании просто говорят, что «ничего не знают», - разводит руками Павел. - Ссылаются на то, что осенью будут делать фасад, но конкретики не дают.

Кстати, сами жильцы намеревались создать в доме ТСЖ, но что-то у них не задалось, и в итоге управкомпанию им назначили городские власти. Лучше от этого не стало.

Кусок фанеры

Самым главным бичом горемычного дома стала кровля. Пожалуй, от нее исходит большая часть бед местных жителей.

Жительница третьего этажа Екатерина Корнилова указывает на замазанные побелкой огромные пятна под потолком первого подъезда. Оказывается, здесь несколько месяцев назад была грандиозная протечка.

- А моя стена граничит с кухней, и у меня тоже самое. Все валится, сыпется и рушится, - негодует Екатерина и приглашает к себе.

На кухне женщина указывает пальцем в потолок. Там на углу прибит большой лист фанеры. Его история восходит к капитальному ремонту кровли, который какие-то горе-подрядчики проводили здесь в 2016 году. Местные говорят, что после их ремонта первый же ливень затопил еще сильнее — подтеки появились даже там, где и не было. В качестве «бонуса» сразу после работ в доме стали обнаруживать клопов, с которыми тоже долго сражались.

- Наверху стекловата. Она впитывает все в себя, и эта рыжая вода не сохнет, издает запах гнили и стекает. В итоге все это вывалилось, повредило печку, которую пришлось выкинуть, а сквозь брешь в потолке на меня смотрели с чердака чужие коты. Я попросила мужа хоть чем-то закрыть дыру, так и появилась тут эта фанерка, - поделилась Екатерина.

Хозяйка показывает квартиру — то тут, то там на потолках видны подтеки. Как специально, в момент разговора разразился ливень, обнаживший трещины. Екатерина кивает на лежащие на полу стройматериалы: еще несколько лет назад начали ремонт комнат, но после работ на кровле все встало, ведь смысла клеить обои на мокрые стены нет никакого. В коридорах дела не лучше.

- Муж чистил стену от плесени, а теперь она опять ею покрылась. Стены все под обоями тоже черные. А я думаю, почему дети то бронхитом, то гайморитом болеют. А это оказывается грибок и сырость, - возмущается Екатерина.

Залитая розетка

У жительницы третьего этажа второго подъезда Веры Потаповой ситуация еще интереснее.

- Я сделала в управкомпанию заявку: у меня вода с крыши не попадает в водосточную трубу и хлещет прямо в окно на кухне. Весь фасад размытый, сыро, кирпичи выпадают, - рассказывает Вера Ивановна. - И в ответ мне прислали письмо, в котором сказали, что когда решится вопрос с крышей, решат и все остальное. А когда он будет решаться — неизвестно.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Парадокс, но явно некачественный капремонт ни управкомпания, ни Фонд капитального ремонта Владимирской области «не заметили» и ничего не исправили. Павел Борисов показывает гору переписки в соцсетях с различными инстанциями — от мэрии до областной Госжилинспекции. По большей части переписка сводится к обещаниям когда-то что-то сделать, либо к пересылке на другие инстанции.

- Я здесь с 1973 года живу, и ЖЭКи у нас интересно работают — если что случится, ничего не делают, - сетует Вера Потапова. - Однажды три дня сидели без электричества, потому что вода протекла по стене и залила розетку. Починили с большим скандалом, когда я заявила, что мы можем сгореть, ведь все конструкции дома, кроме несущих, деревянные.

Что там кровля, если даже двери в подъездах починить некому. По поводу сломанного входа жильцы пытались обратиться в свою «управляшку», но закончилось тем, что один из соседей просто взял и починил все сам. Примечательно, что аварийным дом не признают.

- Уезжать мы отсюда не хотим, потому что понимаем, что вряд ли получим новое жилье в таком же месте, а мы работаем, учимся в городе. Просим лишь привести в порядок крышу и фасад, другого и не требуем, - объяснили напоследок жильцы дома.

«Нужно судиться»

В прокуратуре Владимирской области рассказали, что действительно получили обращение жителей дома №67-В по улице Большая Нижегородская, и в ближайшее время проведут проверку всех указанных фактов.

В администрации города Владимира, услышав наши вопросы про дом, сразу сказали, чтобы мы присылали письменный запрос – обещали переадресовать его для предметного разговора в городское Управление ЖКХ.

В правительство Владимирской области, которому подведомственны областной Фонд капремонта и Госжилинспекция, мы также направили официальные запросы.

Единственным, кто смог пролить свет на некоторые детали сразу, оказался руководитель муниципальной управляющей организации «Городская управляющая компания» Дмитрий Немков.

- Дело в том, что наша управляющая организация назначена временно, и срок управления подходит к концу со дня на день. Другой вопрос, что крыша после капремонта действительно сделана плохо и все это знают, нужно судиться. А фонд (капремонта — авт.) пытается отделаться какими-то полумерами, пытается вызывать нас на какие-то комиссии по восстановительным работам, куда я никогда в жизни не пойду. Потому что там надо все делать заново, как положено по проекту. А ремонт фасада вообще адресовать городскому Управлению ЖКХ — дом 1800-х годов постройки, и я не знаю, был ли там вообще когда-нибудь капремонт, - говорит Дмитрий Немков.

По словам руководителя, при всем желании что-либо сделать он просто бессилен. Дому требуется не ремонт, а полноценная реставрация за огромные деньги.

- Его следует признать аварийным, другого варианта я не вижу. Но когда в прошлом году я проводил собрание жильцов, они отказались, сказав, что это не мое дело, что их все устраивает. Я попросил в мэрии собрать совещание по этому вопросу под руководством заместителя главы города. Ждем, когда его назначат, - заключил Дмитрий Немков.

Мы будем следить за развитием этой ситуации.