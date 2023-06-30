Владимирский Следком начал проверку по истории с детьми, пославшими сигнал о помощи

Кадр из программу "Мужское и женское".

30 июня Следственный комитет РФ по Владимирской области начал проверку по истории с 8-летней девочкой из Мурома, которая в эфире шоу «Мужское и женское» показала рукой международный жест о помощи.

Поводом для этого стал огромный резонанс вокруг эфира от 21 июня, который обсуждают по всей стране. В передаче рассказывалось, что после развода обе дочери остались с мамой Кристиной. И все это время отец Карен пытается получить опеку над дочерьми, в первую очередь, над младшей, 4-летней дочкой.

В итоге Карен пришел на передачу «Мужское и женское», где обвинил свою бывшую жену в том, что она плохая мать, бьет детей и живет с уголовником. Кристина в ответ заявила, что она сама боится своего бывшего мужа. Во время брака, по ее словам, он якобы бил женщину. Также она утверждала, что от отца доставалось и детям.

Ну, а в середине программы старшая дочка показала за спиной у младшей сестренки международный жест о помощи, сложив трижды ладонь в кулак. Этот жест зрители и расценили, как то, что дети находятся в тяжелой ситуации. Люди звонили на Первый канал, требовали справедливости. Обсуждают этот случай и в самом Муроме, где Кристина живет после развода.

В итоге, выяснилось, что автору шоу написали заявление в Следственный комитет Москвы. А те передали дело во Владимирскую область, так как дети с мамой проживают на территории 33 региона. И вот владимирский Следком отреагировал на резонансную историю.

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«В эфире федерального канала в ходе обсуждения проблем и взаимоотношений семьи из города Мурома Владимирской области одна из несовершеннолетних дочерей в ходе записи с ней интервью показала жест рукой, который считается сигналом о помощи для людей, столкнувшихся с домашним насилием. По данному факту следственными органами СУ СК России по Владимирской области организована проверка, будут установлены условия проживания семьи», сообщили в Следкоме.

Также в ведомстве добавили, что при наличии оснований незамедлительно отреагируют на нарушения прав детей. Но какие меры будут приняты в таком случае в Следкоме не уточнили.