"Всё, что она говорит, делите на пять": знакомые о матери девочки, давшей сигнал о помощи в эфире первого канала

Кадр из эфира "Мужское и Женское".

Семью из Мурома, пытавшуюся поделить двух дочерей в эфире шоу «Мужское и женское», теперь обсуждают по всей стране. 35-летний Карен Тунян из Москвы и 31-летняя Кристина Боржова, даже будучи в разводе, никак не могут мирно договориться, обвиняя друг друга в насилии, гуляниях на стороне и издевательстве над детьми. Масла в огонь подлило еще и то, что на одном из роликов было видно, что старшая дочка посылает в камеру международный сигнал помощи.

Это вызвало шквал эмоций у зрителей программы, а потом и у всех, кто увидел данный сюжет в социальных сетях. Обсуждают ставших известными родителей и в самом Муроме, откуда Кристина родом.

Мы сумели поговорить с несколькими знакомыми Кристины, которые общались с ней в разное время. И мнение о маме у них полярное. Кто-то высказывается о Кристине негативно, а кто-то пытается осторожно защищать маму двух детей.

Так, семейный фотограф из Мурома Анастасия рассказала, что не знала, что в семье столь тяжелая ситуация, так как в моменту фотосъемок все выглядело красиво и мирно.

Кадр из эфира "Мужское и женское".

- О данной ситуации я ничего не знала! Кристина ко мне обращалась как к фотографу. Я снимала их детские праздники. Все проходило всегда в мирной обстановке! Один раз даже я фотографировала у них дома. С ними вместе была бабушка! Я тогда только заметила, что мама Кристины все время к ней придиралась. А так никаких скандалов не было! Кстати, младшая дочка ходит с моим сыном в садик в одну группу. Правда, она ходит редко в принципе! Причин не знаю. Но я отмечу, что все ухоженные, веселые. В их поведении никогда не было ничего необычного или странностей, - рассказала Анастасия.

А вот Татьяна о Кристине была не столь лестна. Впрочем, она сразу уточнила, что общалась с ней уже около десяти лет. Работали они вместе продавцами в местном Торговом центре «Мармелад».

- Я с ней работала давно, она ещё не была мамой. Поэтому я не могу сказать, какая она как мать, но вот как человек… Все, что она говорит, делите не на два, а сразу на пять. Вечно делала из себя жертву, ждала от окружающих какого-то понимания, но только ей возрази, глаза кровью наливаются, и от бедняжки-жертвы не остается и следа. Так что, я с Кареном согласна, что с ней не реально договориться.

На данный момент известно, что команда программы «Мужское и женское» подали заявление в Следственный комитет.

- Наша программа намеренно не обсуждала это в студии, однако нами было незамедлительно написано обращение в Следственный комитет России по г. Москве, — сообщили «КП» в редакции программы. — В данный момент Следственным комитетом проводится проверка данной семьи. Мы держим ситуацию на контроле.