Дети из Мурома в эфире Первого канала подали сигнал о помощи

Кадр из передачи "Мужское и Женское".

На прошлой неделе в эфире передачи «Мужское и женское» показали семью из Мурома Владимирской области. В выпуске рассказывали о том, что родители двух маленьких девочек Карен и Кристина после развода никак не могут поделить детей между собой.

В передаче рассказывалось, что после развода обе дочери остались с мамой. И все это время родители пытаются поделить детей. Спор, которому уже несколько лет, идет из-за опеки над младшей, 4-летней дочкой.

В итоге Карен пришел на передачу «Мужское и женское», где рассказал, что мама не дает отцу видеться с детьми. При этом мужчина обвинил свою бывшую жену в том, что она плохая мать, бьет детей и живет с уголовником. И маму вообще стоит лишить родительских прав.

Вот только в том же выпуске показали и сторону Кристины. А также подкрепили ее позицию роликами от судебных приставов. Кристина заявляет, что она боится своего бывшего мужа. Так как тот агрессивен. Во время брака, по словам Кристины, он якобы бил жену. Да и дети чувствовали, по словам женщины, на себе агрессию отца.

Кадр из передачи "Мужское и Женское".

- У нас был случай на детской площадке, когда он пытался ударить меня по руке, попал по дочери. Девочка получила черепно-мозговую травму, я боялась, что она может умереть, - рассказывала в эфире шоу Кристина.

Агрессивное поведение Карена видно и на роликах от судебных приставов, где мужчина пытается прыснуть газовым баллончиком в нового мужчину бывшей жены.

Но главным, что повергло зрителей в шок, в итоге оказались даже не высказывания экс-супругов в адрес друг друга, а ролик с самими детьми. На нем старшая дочка говорит, что она очень любит маму, что они живут втроем очень дружно, что все у них хорошо. И целует младшую сестренку. А на заднем фоне она в это время делала жест рукой. Девочка прижала большой палец к ладони и согнула ее несколько раз. Уже потом зрители выяснили, что этот жест считается международным сигналом о помощи.

Это вызвало шквал эмоций у зрителей. В соцсетях Мурома также активно начали возмущаться данной историей, требовать изъять детей у родителей вовсе, не разбираясь, кто из них прав, а кто виноват.

В итоге стало известно, что историей уже занимаются сразу два ведомства – Следственный комитет и прокуратура. Так что без ответа сигнал о помощи не остался.